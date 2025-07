LO ÚLTIMO, APLICACIONES, ACTUALIDAD Ampliar La AEI apoya la red STRANAI para avanzar en fusión nuclear con IA Redacción Más artículos de este autor Por jueves 17 de julio de 2025 , 17:22h





La Agencia Estatal de Investigación ha aprobado financiar la red STRANAI, coordinada por el CIEMAT, con el objetivo de acelerar el desarrollo de la fusión nuclear mediante técnicas de inteligencia artificial. Esta iniciativa reúne a ocho grupos de investigación en España y busca fomentar la colaboración multidisciplinar entre expertos en física, materiales e ingeniería. STRANAI se enfocará en seis líneas de trabajo prioritarias, incluyendo la automatización del análisis de turbulencia y la creación de bases de datos compartidas. La red utilizará datos de nueve infraestructuras clave en investigación sobre fusión nuclear para abordar los desafíos del sector de manera eficiente. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/la-agencia-estatal-de-investigacion-financiara-la-red-stranai-coordinada-por-el-ciemat-para-impulsar-la-fusion-nuclear-con-inteligencia-artificial/. La Agencia Estatal de Investigación ha anunciado la financiación del proyecto STRANAI, una red estratégica destinada a acelerar la investigación en fusión nuclear mediante el uso de técnicas avanzadas de inteligencia artificial. Esta iniciativa se enmarca dentro de la convocatoria 2024 de «REDES DE INVESTIGACIÓN», parte del Programa Estatal de Transferencia y Colaboración del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el periodo 2024-2027. El proyecto, coordinado por Giuseppe Rattá del CIEMAT, reúne a ocho grupos de investigación de diversas instituciones españolas. Entre los participantes se encuentran el Laboratorio Nacional de Fusión (CIEMAT, Madrid), el grupo PSFT de la Universidad de Sevilla, el BSC en Barcelona, la UNED, el CETA en Cáceres, IFMIF-DONES en Granada, la Universidad Pablo de Olavide y el Centre for Automation and Robotics en Madrid. Colaboración multidisciplinar STRANAI tiene como principal objetivo fomentar la colaboración entre expertos en teoría, física experimental, materiales e ingeniería relacionados con la fusión nuclear. La red también busca integrar a especialistas en inteligencia artificial para crear sinergias que permitan abordar los desafíos más importantes del sector. Para lograrlo, STRANAI utilizará datos provenientes de nueve infraestructuras clave dedicadas a la investigación en fusión. Además, estructurará sus esfuerzos en torno a seis líneas prioritarias que incluyen: Identificación de eventos físicos mediante análisis de imágenes y vídeos.

de eventos físicos mediante análisis de imágenes y vídeos. Automatización del análisis de turbulencia con reflectometría Doppler.

del análisis de turbulencia con reflectometría Doppler. Inteligencia artificial explicable , IA basada en física y extracción de ecuaciones desde modelos.

, IA basada en física y extracción de ecuaciones desde modelos. Creación de bases de datos multi-dispositivo y repositorios de código compartido.

de bases de datos multi-dispositivo y repositorios de código compartido. Control del plasma y estudio de límites operativos.

del plasma y estudio de límites operativos. Modelos predictivos para la mitigación y prevención de disrupciones. Nueve infraestructuras clave La propuesta destaca por su enfoque integral al combinar diferentes áreas del conocimiento científico. Las infraestructuras involucradas son fundamentales para el éxito del proyecto y abarcan desde dispositivos experimentales hasta centros especializados en tecnología avanzada. A medida que avanza esta iniciativa, se espera que STRANAI no solo impulse la investigación en fusión nuclear, sino que también establezca un modelo colaborativo que pueda ser replicado en otros campos científicos. La intersección entre inteligencia artificial y fusión nuclear promete abrir nuevas vías para el desarrollo tecnológico y científico. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Movilfonia No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.