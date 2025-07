APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar ITCL-NODDO lidera iniciativas clave en salud digital a nivel regional y nacional Redacción Más artículos de este autor Por jueves 17 de julio de 2025 , 17:12h





ITCL Centro Tecnológico - NODDO ha presentado su estrategia de salud digital en Burgos, destacando su papel en la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas para mejorar la salud y calidad de vida. Durante 2024, ITCL participó en 101 proyectos de I+D y alcanzó una cifra de negocio de 7,07 millones de euros. El centro coordina el proyecto BioTeCare, que promueve el uso de inteligencia artificial y tecnologías innovadoras en salud. Además, colabora con hospitales e institutos de investigación para desarrollar herramientas digitales que optimicen la práctica clínica. Su compromiso con la innovación biosanitaria busca posicionar a Burgos como un referente en el ámbito de la salud digital. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/itcl-noddo-se-encamina-a-proyectos-de-gran-relevancia-para-liderar-la-salud-digital-dentro-de-la-estrategia-regional-y-nacional/. El ITCL Centro Tecnológico, a través de su división NODDO, ha presentado en Burgos una ambiciosa estrategia centrada en la salud digital. Este plan busca posicionar al centro como un referente en la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas que mejoren la salud y calidad de vida de los ciudadanos, alineándose con las estrategias regionales y nacionales del ecosistema sanitario de Castilla y León. Durante un desayuno informativo, los líderes de ITCL, entre ellos José María Vela, apoderado general; Javier Sedano, director general; y David Lucio, coordinador de salud, compartieron cifras significativas sobre el desempeño del centro durante 2024. Vela subrayó que el ejercicio se cerró “con importantes cifras”. En concreto, ITCL participó en 101 nuevos proyectos de I+D+I y ejecutó más de un centenar de contratos de servicios tecnológicos avanzados, principalmente dirigidos a pequeñas y medianas empresas del sector industrial. La cifra de negocio alcanzó los 7,07 millones de euros, respaldada por una plantilla que supera el centenar de empleados. Iniciativas destacadas en salud ITCL se ha integrado en la Iniciativa Emblemática en Salud, actuando como coordinador técnico junto con la Fundación Cartif. Esta designación por parte de la Oficina del Comisionado en CyT de la Junta de Castilla y León (ICECYL) y SACYL resalta la capacidad del centro para liderar el avance del ecosistema sanitario regional. Un proyecto clave es BioTeCare, coordinado por ITCL y financiado por ICECYL. Este esfuerzo busca fomentar la colaboración entre centros tecnológicos y empresas para implementar inteligencia artificial, dispositivos de monitoreo y ciencia de datos con el fin de mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En este marco, ITCL investigará el uso de algoritmos de IA para analizar datos multiómicos que optimicen la producción de moléculas bioactivas a partir de algas marinas (en colaboración con Biomar). También se utilizará su plataforma Wellsa para detectar signos de sobreentrenamiento en deportistas (junto a UI1) y desarrollar algoritmos que identifiquen patrones predictivos en adultos mayores. Además, se explorará la generación de imágenes tridimensionales sintéticas para simular el crecimiento tumoral cerebral. I+D colaborativa con hospitales Una línea fundamental del trabajo en ITCL es responder a las crecientes demandas por parte de clínicos e investigadores sanitarios que requieren herramientas digitales para facilitar su labor diaria. Esto incluye tecnologías que automatizan tareas repetitivas o mejoran la precisión diagnóstica mediante analítica avanzada. Actualmente, ITCL colabora con el Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) y el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander dentro del proyecto MASLD-PREDICT. Este proyecto utiliza la plataforma Wellsa combinada con algoritmos avanzados para integrar datos clínicos y biométricos con el objetivo de identificar características comunes entre pacientes que reaccionan diferentemente a tratamientos para enfermedades hepáticas. Además, ITCL trabaja junto al Hospital Universitario La Princesa y al Hospital Universitario La Paz en Madrid para mejorar sus Unidades de Ensayos Clínicos mediante herramientas remotas que estandarizan datos clínicos (OMOP), facilitando su interoperabilidad e integración en espacios compartidos según los principios del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Compromiso con pacientes y profesionales Otro aspecto esencial es el continuo trabajo con asociaciones de pacientes, lo que permite identificar necesidades no cubiertas tanto desde la perspectiva del paciente como desde su entorno: cuidadores, terapeutas y personal médico. Esta conexión asegura que las tecnologías desarrolladas por ITCL aborden problemas reales y sean aceptadas por los usuarios finales. Por último, ITCL refuerza su papel como socio tecnológico clave para empresas del sector salud que buscan soluciones innovadoras o apoyo estratégico en desarrollo productivo. Esto abarca desde farmacéuticas hasta entidades asistenciales como residencias o centros médicos. Pilares estratégicos hacia el futuro La dedicación del ITCL Centro Tecnológico hacia una estrategia robusta en salud digital se manifiesta en su compromiso por desarrollar proyectos innovadores que impacten positivamente a Burgos. Más allá del ámbito tecnológico, actúa como motor transformador colaborando estrechamente con instituciones sanitarias y organismos públicos. Un componente crucial es su participación activa en el diseño e impulso del Instituto de Investigación Biosanitaria (IBIoBU), posicionando a Burgos como un referente nacional en investigación clínica y biomédica. Asimismo, continuará trabajando junto a la Fundación Burgos por la Investigación de la Salud (FEBIS) para generar conocimiento y transferir tecnología al ámbito biosanitario. A través de estas iniciativas, ITCL reafirma su compromiso constante: utilizar el conocimiento tecnológico para mejorar la calidad vida e impulsar un ecosistema sólido e innovador en salud digital dentro del territorio burgalés. Memoria 2024: Un año positivo El año 2024 ha sido notablemente positivo para ITCL tanto presente como prospectivamente. Los desafíos enfrentados han sido superados exitosamente fortaleciendo así su desarrollo como centro tecnológico. Durante este periodo se iniciaron importantes proyectos como AI4SWEng financiado por la Comisión Europea cuyo objetivo es crear herramientas basadas en inteligencia artificial para optimizar el desarrollo ágil y seguro del software. A nivel nacional también se obtuvo financiación del CDTI para establecer diversos ecosistemas innovadores relacionados con sectores críticos como agua o energía. En términos regionales se han comenzado proyectos significativos como QUANTUMCRIP y BIOTECARE apoyados por ICECYL. La noticia en cifras Cifra Descripción 7,07 millones de euros Cifra de negocio alcanzada al cierre del ejercicio 101 Nuevos proyectos de I+D+I 100+ Contratos de servicios tecnológicos avanzados 100+ Número de trabajadores en el centro

