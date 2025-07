EMPRESAS, OPERADORAS, ACTUALIDAD Operadoras francesas consideran adquirir activos de SFR Redacción Más artículos de este autor Por miércoles 16 de julio de 2025 , 13:31h





Orange, Iliad y Bouygues Telecom están considerando la posibilidad de adquirir activos de SFR, según un informe del Financial Times. Esta especulación surge en medio de cuestionamientos sobre el futuro de SFR y su estructura de propiedad. Los operadores podrían dividir los activos de SFR entre ellos, reduciendo el número de competidores en el mercado a tres. Aunque no se ha tomado ninguna decisión definitiva, se espera que cualquier acuerdo esté sujeto a aprobaciones regulatorias. Este desarrollo sigue a informes anteriores sobre la intención de Altice France, propietario de SFR, de vender una participación mayoritaria en la empresa. Actualmente, SFR es el segundo operador móvil más grande de Francia, con 19.4 millones de conexiones. Especulaciones sobre la adquisición de activos de SFR por parte de competidores franceses Las compañías Orange, Iliad y Bouygues Telecom han sido mencionadas en un posible interés por adquirir partes del operador francés SFR, según un informe del Financial Times. Esta noticia surge en medio de crecientes interrogantes sobre el futuro y la estructura de propiedad del mencionado operador. De acuerdo con el periódico, las tres empresas están evaluando lo que se describe como una división de los activos de SFR, lo que podría resultar en la reducción del número de competidores en el mercado a solo tres. Las fuentes citadas sugieren que Iliad o Bouygues podrían liderar esta iniciativa. A pesar del interés, aún no se ha tomado ninguna decisión sobre cómo se dividirían los activos y no existe certeza de que se llegue a un acuerdo. Además, cualquier transacción estaría sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes. El futuro incierto de SFR Este informe se suma a una serie de especulaciones recientes sobre la propiedad futura de SFR, un tema recurrente en la prensa empresarial durante los últimos meses. En mayo, Bloomberg reveló que Altice France, la empresa matriz de SFR controlada por el multimillonario Patrick Drahi, estaba considerando vender una participación mayoritaria. En ese momento, se estimó que el negocio podría tener un valor aproximado de €30 mil millones, incluyendo deuda. A principios de este año, Altice France llegó a un acuerdo para reestructurar su deuda, una medida considerada por el FT como un paso que aumentaría la probabilidad de una venta una vez completada. Se espera que esta reestructuración finalice en octubre. Según estimaciones de GSMA Intelligence para el segundo trimestre, SFR ocupa actualmente el segundo lugar como operador móvil en Francia con 19.4 millones de conexiones. Orange lidera el mercado con 24.7 millones, seguido por Bouygues con 18.5 millones e Iliad's Free Mobile con 14.7 millones. La noticia en cifras Operador Conexiones (millones) Orange 24.7 SFR 19.4 Bouygues Telecom 18.5 Iliad (Free Mobile) 14.7

