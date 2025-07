APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD Gates destaca avances en inclusión financiera a través de la tecnología móvil Redacción Más artículos de este autor Por jueves 17 de julio de 2025 , 17:14h





Bill Gates, presidente de la Fundación Gates, destacó el impacto positivo de la conectividad en la inclusión financiera durante la presentación del informe Global Findex 2025 del Banco Mundial. Este informe revela que el uso de cuentas de dinero móvil para ahorros ha aumentado al 10% entre adultos en países de ingresos bajos y medios, un incremento significativo desde el 5% en 2021. Además, el 40% de los adultos en estos países están ahorrando a través de diversas cuentas financieras. A pesar del progreso, 1.3 mil millones de personas aún carecen de acceso a servicios financieros, aunque se estima que muchos poseen teléfonos inteligentes. La Fundación subraya la importancia de invertir en sistemas financieros inclusivos y en infraestructura digital para seguir ampliando estas oportunidades. El presidente de la Fundación Gates, Bill Gates, ha expresado su apoyo a la capacidad de la conectividad para mejorar la inclusión financiera. En este contexto, el Grupo del Banco Mundial ha destacado el papel fundamental de la tecnología móvil en el aumento del número de adultos en países de ingresos bajos y medios que están realizando ahorros personales. Durante una discusión sobre los resultados del Global Findex 2025, una base de datos pública que mide el uso de servicios financieros y que cuenta con el respaldo de la Fundación Gates, Gates afirmó que se han logrado “progresos reales” en los últimos años gracias a las modernas infraestructuras. “Más personas que nunca tienen las herramientas financieras para invertir en sus futuros y construir resiliencia económica, incluidas las mujeres y otros grupos que antes habían sido excluidos”, declaró Gates. “La necesidad de invertir en sistemas financieros inclusivos, infraestructura pública digital y conectividad es evidente; es un camino comprobado para desbloquear oportunidades para todos”. Nuevos hallazgos del Global Findex Hoy, el Banco Mundial ha publicado sus más recientes hallazgos del Global Findex, revelando que un 10 por ciento de los adultos en economías en desarrollo utilizaron una cuenta de dinero móvil para ahorrar en 2024. Esta cifra representa un incremento respecto al 5 por ciento registrado en su edición anterior, que recopiló datos de 2021. El estudio también mostró que el 40 por ciento de los adultos en países de ingresos bajos y medios ahorraron a través de todo tipo de cuentas financieras, lo que implica un aumento de 16 puntos porcentuales desde 2021. A medida que un número creciente de proveedores de dinero móvil amplían sus servicios financieros, el impulso inicial se centró principalmente en permitir a las personas realizar pagos y adquirir crédito móvil. Aumento en los pagos digitales El Banco Mundial destacó que el 42 por ciento de los adultos en países de ingresos bajos y medios realizaron un pago digital a comerciantes, ya sea en tienda o en línea, durante 2024; esto se compara con el 35 por ciento reportado anteriormente. A pesar del avance significativo, el Banco Mundial advirtió que aún hay 1.3 mil millones de personas sin acceso a servicios financieros. La organización sugirió que el uso generalizado de teléfonos móviles podría ayudar a reducir esta cifra, dado que estima que 530 millones de aquellos sin cuenta poseen un smartphone y otros 370 millones, un dispositivo básico. Sigue existiendo riesgo de seguridad Aunque se muestra optimista sobre los beneficios continuos del móvil para aumentar la inclusión financiera, el informe también señala riesgos potenciales relacionados con la seguridad. De los 4 mil millones de adultos en economías bajas y medias que poseen un teléfono móvil, solo alrededor de la mitad utiliza una contraseña. Cabe destacar que el crecimiento en los servicios financieros digitales ha contribuido a cerrar una brecha relacionada con el género: actualmente, el 77 por ciento de las mujeres tiene cuentas bancarias a nivel global, frente al 81 por ciento de los hombres. En países con ingresos bajos y medios, la propiedad femenina de cuentas alcanza el 73 por ciento, comparado con solo el 37 por ciento La noticia en cifras Descripción Cifra Porcentaje de adultos en LMICs que usaron una cuenta de dinero móvil para ahorrar en 2024 10% Porcentaje de adultos en LMICs que ahorraron en todos los tipos de cuentas financieras en 2024 40% Aumento porcentual en el ahorro desde 2021 16 puntos porcentuales Porcentaje de adultos en LMICs que realizaron un pago digital en 2024 42% Porcentaje de mujeres con cuentas globalmente 77% Porcentaje de hombres con cuentas globalmente 81% Porcentaje de propiedad de cuentas femeninas en LMICs comparado con 2011 73% (comparado con 37% en 2011) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Movilfonia No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.