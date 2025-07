LO ÚLTIMO, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar La Comisión Europea impulsa enmienda para apoyar Gigafábricas y el Pilar Cuántico Redacción Más artículos de este autor Por jueves 17 de julio de 2025 , 17:13h





La Comisión Europea ha propuesto una enmienda a la regulación de EuroHPC para apoyar el establecimiento de Gigafábricas de IA de ultraescala, que son infraestructuras informáticas de clase mundial diseñadas para desarrollar y ejecutar modelos de IA avanzados. Esta propuesta también incluye un Pilar Cuántico, como parte de la Estrategia Quantum Europe. La enmienda busca impulsar los objetivos del Plan de Acción AI Continent y ahora pasará por el procedimiento de consulta legislativa en el Consejo, con la opinión del Parlamento Europeo. Para más detalles, visita el enlace. La Comisión Europea ha presentado una propuesta de enmienda a la regulación del EuroHPC, que busca impulsar el establecimiento de Gigafábricas de IA de ultraescala. Estas instalaciones están diseñadas para desarrollar, entrenar y ejecutar la próxima generación de modelos de inteligencia artificial (IA) de gran tamaño, alineándose con los objetivos del Plan de Acción AI Continent. Además, la propuesta introduce un Pilar Cuántico, marcando así el primer paso en la implementación de la Estrategia Cuántica Europea, publicada el 2 de julio de 2025. Próximos pasos El texto ahora pasará por el procedimiento de consulta legislativa en el Consejo, donde se espera que el Parlamento Europeo emita su opinión al respecto. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la infraestructura computacional en Europa y fomentar la innovación tecnológica en el ámbito de la inteligencia artificial y la computación cuántica. Se prevé que estos desarrollos no solo beneficien a las empresas tecnológicas, sino que también posicionen a Europa como un líder global en estas áreas emergentes.

