España destaca en Europa con 20 proyectos seleccionados en la convocatoria ERC 2025
jueves 17 de julio de 2025 , 17:13h





España se posiciona como el segundo país europeo con más proyectos seleccionados en la convocatoria Proof of Concept 2025 del Consejo Europeo de Investigación (ERC), con un total de 20 iniciativas financiadas. Solo Alemania supera a España, que recibe una financiación de 150.000 euros por proyecto, sumando un total de 22,5 millones de euros para toda Europa. Los proyectos abarcan áreas como tecnologías limpias, inteligencia artificial y salud, reflejando la excelencia científica española. La próxima ronda de solicitudes está abierta hasta el 18 de septiembre de 2025. Para más información, visita el enlace. El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha revelado los resultados de la primera convocatoria de Proof of Concept 2025, en la que se han seleccionado un total de 150 proyectos a nivel europeo. Cada uno de estos proyectos recibirá una financiación de 150.000 euros, lo que representa una inversión global de 22,5 millones de euros. España ha destacado en esta edición al posicionarse como el segundo país con más proyectos seleccionados, con un total de 20 iniciativas. Solo Alemania supera a España, liderando la lista con 27 proyectos. Reino Unido ocupa el tercer lugar con 17, seguido por Francia y Países Bajos, ambos con 12 proyectos. Esta notable representación española subraya la excelencia científica y el compromiso innovador del sistema nacional de I+D+i. Enfoque en la transferencia tecnológica Las ayudas están destinadas a investigadores cuyos proyectos ya han sido financiados por el ERC, y tienen como objetivo principal explorar el potencial de transferencia tecnológica y social de los resultados obtenidos en investigaciones avanzadas, facilitando su acceso al mercado y a la sociedad. Los proyectos seleccionados abarcan diversas áreas, incluyendo tecnologías limpias, inteligencia artificial, nuevos materiales, salud y transición energética. La financiación permitirá validar ideas, evaluar su viabilidad comercial y proteger los resultados mediante propiedad intelectual, además de involucrar a posibles usuarios. Nueva convocatoria abierta La próxima ronda para solicitar financiación del ERC PoC 2025 ya está activa, con una fecha límite establecida para el 18 de septiembre de 2025. Los interesados pueden encontrar toda la información necesaria en el siguiente enlace. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades colabora en este proceso mediante la Oficina Europea de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que ofrece apoyo a los investigadores durante la preparación de sus propuestas dirigidas al Consejo Europeo de Investigación. Proyectos destacados en España A continuación se presenta una lista representativa de algunos de los veinte proyectos Proof of Concept que se desarrollarán en instituciones españolas: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA: TRANSBIT: Transceivers for Analog Photonic Computation – José Capmany Francoy OncoFlag: Specific universal immunotherapeutic method for cancer – Ramón Martínez Máñez

AICIA – Asociación de la Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía: COOPCOSOL: Cooperative Optimal Control of Solar Plants – Eduardo Fernández Camacho

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: HYMATE: HYdrogel-based Matrices for Advanced Tissue Engineering – José Manuel García-Aznar

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID: MAGMATED: Magneto-Mechanical Technology for Bioinspired Material Testing and Ex-Vivo Diagnosis – Daniel García-González NEPTUNE: Tandem Electrodeless Plasma Thrusters for Universal and Versatile in-Space Propulsion – Mario Merino

C.S.I.C. – Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas: NEWTON: New Digital Twins for Biological Innovation – Ángel Goñi-Moreno NOSHAKE: a New paradigm fOr forecaSting injection-induced eartHquAKEs – Víctor Vilarrasa

Lista completa de proyecto ERC-2025-PoC A través del programa ERC-Proof of Concept 2025, se busca facilitar que las ideas respaldadas por el ERC avancen hacia la innovación práctica. Las subvenciones permiten llevar a cabo pruebas y validaciones necesarias para establecer viabilidades técnicas y comerciales, así como fomentar colaboraciones con socios industriales y otros interesados en traducir los resultados investigativos en innovaciones aplicables. Pueden participar todos los investigadores principales que cuenten con subvenciones del ERC vigentes o finalizadas después del 1 de enero de 2024. El presupuesto total para esta convocatoria es de 30 millones de euros distribuidos entre dos cortes programados. A medida que se acerca la fecha límite del próximo corte el 18 de septiembre de 2025, el Consejo Europeo espera que las actividades relacionadas se completen generalmente dentro del año siguiente a su aprobación. La noticia en cifras Cifra Descripción 150 Total de proyectos seleccionados en Europa 150.000 € Financiación por proyecto 22,5 millones € Total de financiación asignada 20 Proyectos seleccionados en España No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

