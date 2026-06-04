Congreso internacional en la UHU impulsa la ingeniería del futuro mediante colaboración global

La Universidad de Huelva (UHU) se erige como un punto neurálgico en el ámbito de la ingeniería internacional, al acoger la primera edición de un congreso multidisciplinar que reúne a más de una treintena de universidades y representantes de 11 nacionalidades. Este evento, que se desarrollará desde hoy hasta el 5 de junio, busca conectar investigación, empresas y estudiantes, promoviendo el intercambio de conocimientos y la colaboración para enfrentar los desafíos tecnológicos y científicos contemporáneos.
Durante tres días, investigadores, profesionales y alumnos se congregarán en un espacio diseñado para fomentar nuevas sinergias y abordar los retos del sector. La iniciativa no solo tiene como meta compartir información valiosa, sino también establecer un foro permanente que aspire a convertirse en referencia dentro del ámbito de la ingeniería.
Un impulso hacia la innovación
José Enrique García Ramos, vicerrector de Investigación y Planificación Estratégica de la UHU, subrayó la importancia de este tipo de encuentros para el avance del conocimiento. “Es un auténtico orgullo que un congreso de estas características se celebre en nuestra universidad”, afirmó, agradeciendo el esfuerzo del comité organizador. Destacó que reunir a profesionales e investigadores es esencial para avanzar en ciencia e ingeniería.
Ángel Mariano, uno de los organizadores del evento y profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, enfatizó que el principal objetivo ha sido crear un entorno verdaderamente multidisciplinar. El congreso no solo incluirá sesiones científicas tradicionales, sino que también ofrecerá una dimensión profesional al permitir a las empresas presentar oportunidades laborales a los estudiantes universitarios.
Conexiones entre academia y mercado laboral
Pérez también destacó el creciente papel de la Inteligencia Artificial en ingeniería. Aunque actualmente está experimentando una expansión sin precedentes, su aplicación en áreas como el control industrial ya cuenta con una sólida trayectoria investigadora.
Compromiso con la sostenibilidad
El congreso cuenta con el respaldo de diversas cátedras universitarias. Luis Ángel Zarazaga, director de la Cátedra Fertinagro Biotech, afirmó que estos encuentros contribuyen significativamente a modelos productivos más eficientes y sostenibles. “Son encuentros que ayudan a mejorar los procesos industriales reduciendo su impacto ambiental”, aseguró.
Con esta primera edición, la Universidad de Huelva reafirma su compromiso con la excelencia investigadora y la creación de espacios colaborativos entre universidad, empresa y sociedad para afrontar los retos futuros desde una perspectiva innovadora y cooperativa.
La noticia en cifras
|Cifra
|Descripción
|Más de 30
|Universidades participantes
|11
|Nacionalidades representadas
|3
|Días de duración del congreso
|Continuidad
|Vocación del congreso para futuras ediciones