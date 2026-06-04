España y la UE lanzan el ordenador cuántico EuroQCS-Spain en el BSC-CNS

jueves 04 de junio de 2026 , 13:23h

El Gobierno de España y la Comisión Europea han lanzado el ordenador cuántico EuroQCS-Spain en el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), con una inversión de 9,8 millones de euros. Este sistema, que combina computación clásica y cuántica, refuerza la soberanía tecnológica europea al ser desarrollado íntegramente en España por Qilimanjaro Quantum Tech. La infraestructura, ubicada en Torre Girona, se integra en MareNostrum 5 y estará disponible para investigadores de toda Europa, contribuyendo a la estrategia de liderazgo tecnológico del continente para 2030.

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha dado un paso significativo en el ámbito de la computación cuántica con la presentación del EuroQCS-Spain, un nuevo ordenador que ha sido cofinanciado con una inversión total de 9,8 millones de euros. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Comisión Europea EuroHPC Joint Undertaking y del Gobierno de España, que aporta 4,8 millones de euros a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Este sistema innovador introduce una tecnología de codificación analógica que complementa al sistema cuántico ya existente en el centro. El EuroQCS-Spain estará disponible para los investigadores de toda Europa, lo que representa un avance crucial en las capacidades de supercomputación del continente.

Una infraestructura avanzada

Ubicado en la remodelada capilla de Torre Girona, el EuroQCS-Spain se integra en el superordenador MareNostrum 5. Este desarrollo convierte a MareNostrum 5 en uno de los primeros supercomputadores a nivel mundial capaz de combinar computación clásica y cuántica, tanto digital como analógica. La inversión total incluye 8,5 millones de euros destinados a la instalación de las máquinas, con una cofinanciación equitativa entre EuroHPC Joint Undertaking y el Gobierno español.

El nuevo sistema cuántico será parte integral de una red europea interconectada de ordenadores cuánticos bajo la infraestructura de la European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU). Hasta ahora, se han adquirido seis ordenadores cuánticos en Europa, tres de los cuales ya están operativos en Polonia, Chequia y Alemania. Estas tecnologías son fundamentales para la Estrategia de la Europa Cuántica, que busca posicionar a Europa como líder global en este sector para 2030.

Un acto inaugural destacado

La presentación del EuroQCS-Spain tuvo lugar en un evento celebrado en Torre Girona y contó con la participación de destacados representantes del ámbito académico y gubernamental. Entre ellos se encontraban Mateo Valero, director del BSC; Francesc Torres, rector magnífico de la Universitat Politècnica de Catalunya; y María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Durante su intervención, González Veracruz subrayó que “este ordenador cuántico ha sido diseñado y desarrollado en Europa, principalmente en España”, destacando así el avance tecnológico que representa esta iniciativa. Además, enfatizó que es un esfuerzo conjunto entre diversos ministerios y administraciones que refuerza la soberanía tecnológica del país.

Tecnología nacional al servicio europeo

El secretario de Estado Juan Cruz Cigudosa afirmó que el EuroQCS-Spain refuerza el mensaje sobre la capacidad española para liderar e innovar en el futuro tecnológico europeo. Resaltó que este proyecto demuestra cómo la voluntad política y la coordinación institucional pueden materializar iniciativas tecnológicas completamente europeas.

Toda la fase de desarrollo del nuevo ordenador cuántico ha sido realizada por Qilimanjaro Quantum Tech, empresa con participación estatal a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). La única parte delegada fue la manufactura física del chip, llevada a cabo en Gotemburgo, Suecia. Este logro marca un hito para el ecosistema tecnológico español y europeo y avanza hacia una mayor autonomía estratégica dentro del marco europeo.

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