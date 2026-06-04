Euskadi impulsa la investigación con neutrones mediante tecnología avanzada

jueves 04 de junio de 2026 , 13:21h

El Centro Tecnológico Tekniker ha desarrollado un sistema mecánico avanzado para el instrumento MIRACLES de la European Spallation Source (ESS), una infraestructura clave en la investigación con neutrones. Esta tecnología, que permite aplicaciones en medicina, energía y cambio climático, se está gestando en Euskadi, donde Tekniker colabora con Aernnova Engineering y ESS Bilbao. El sistema proporciona alta precisión temporal y energética, esencial para experimentos científicos. Además, se destacó la importancia de la Industria de la Ciencia en Euskadi durante una jornada organizada por INEUSTAR, que busca fortalecer el ecosistema científico y tecnológico en Europa. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/la-industria-de-la-ciencia-de-euskadi-contribuye-con-tecnologia-de-vanguardia-a-la-investigacion-con-neutrones/.

El Centro Tecnológico Tekniker ha desarrollado un sofisticado sistema mecánico que se ha validado para uno de los instrumentos esenciales de la European Spallation Source (ESS). Este avance resalta la importancia de la neutrónica, un campo de investigación que presenta aplicaciones prometedoras en áreas como la medicina, la energía y el cambio climático.

La ESS, actualmente en construcción en Lund, Suecia, albergará la fuente de neutrones más potente del mundo. La tecnología necesaria para estas instalaciones se está desarrollando en diversas regiones de Europa, incluida Euskadi. Tekniker, con su vasta experiencia en investigación y desarrollo, colabora activamente en la implementación de esta infraestructura clave.

Colaboración estratégica y avances tecnológicos

En alianza con Aernnova Engineering y ESS Bilbao, un centro dedicado a las tecnologías neutrónicas, Tekniker ha sido fundamental en el diseño y validación de un sistema mecánico avanzado para los choppers del instrumento MIRACLES. Este dispositivo es uno de los componentes científicos más importantes de la ESS.

La colaboración entre Tekniker, Aernnova y ESS Bilbao ha permitido desarrollar soluciones altamente precisas para la instrumentación neutrónica. Con una longitud de 162,5 metros, el instrumento MIRACLES ofrecerá nuevas oportunidades para investigar procesos dinámicos en diversas disciplinas como las ciencias de la vida, ciencia de polímeros y estudios sobre magnetismo.

Tecnología avanzada para experimentos exigentes

El sistema creado por Tekniker permite modular el haz de neutrones con gran precisión, generando ventanas temporales que facilitan la selección energética mediante técnicas de tiempo de vuelo. Según Andoni Delgado, responsable del área de Industria de la Ciencia en Tekniker: “Los experimentos científicos en ESS requieren una resolución temporal y energética muy elevada. Hemos desarrollado un sistema específico adaptado a este entorno”.

Este sistema especializado destaca por su capacidad para proporcionar una sincronización exacta con una fuente pulsada de neutrones y operar a altas velocidades manteniendo estabilidad dinámica. A diferencia de otras soluciones comerciales más genéricas, este desarrollo está diseñado específicamente para las necesidades del ESS.

Fomento del ecosistema científico vasco

El 26 de mayo, INEUSTAR organizó una jornada en Eibar con el apoyo del Centro Tecnológico Tekniker, enfocada en el impacto de la Industria de la Ciencia en Euskadi. Este evento reunió a empresas especializadas, centros tecnológicos y universidades para explorar colaboraciones que fortalezcan su competitividad internacional.

El objetivo fue promover un mayor entendimiento entre los actores vascos del sector científico y resaltar las oportunidades que ofrece esta industria. La jornada buscó identificar nuevas vías para colaborar y mejorar el posicionamiento global del ecosistema científico vasco.