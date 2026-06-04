Fedit difunde el impacto económico de los Centros Tecnológicos en España

jueves 04 de junio de 2026 , 13:22h

Fedit, la Federación Española de Centros Tecnológicos, inicia una gira por varias provincias de España para presentar las conclusiones del estudio "Valor e impacto económico de los Centros Tecnológicos Fedit", elaborado por el Ivie. Este informe destaca la importancia de estos centros en la competitividad empresarial y el desarrollo económico del país. La iniciativa busca reforzar la conexión entre investigación aplicada y el tejido productivo español, promoviendo la innovación y transferencia tecnológica. Para más detalles, se puede consultar el informe completo en su página oficial.

La Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit) ha dado inicio a un ambicioso recorrido por diversas provincias de España, con el objetivo de difundir las conclusiones del estudio titulado “Valor e impacto económico de los Centros Tecnológicos Fedit”, realizado por el Ivie. Este movimiento se produce tras la celebración del 30 aniversario de la federación en el Instituto de la Ingeniería de España.

El informe fue presentado ante un público compuesto por representantes de centros tecnológicos, empresas, expertos del ecosistema científico-tecnológico y autoridades institucionales. Durante la exposición, se destacó la importancia estratégica que tienen los centros tecnológicos para fortalecer la competitividad empresarial y fomentar el desarrollo económico e industrial en el país.

Impulsando la Innovación y el Diálogo

Con esta nueva fase de difusión territorial, Fedit busca acercar los beneficios de la investigación aplicada y el impacto positivo que generan los centros tecnológicos al tejido productivo español. La iniciativa tiene como meta reforzar el diálogo entre empresas, instituciones y actores clave del ecosistema de I+D+I.

El acto conmemorativo del 30 aniversario contó con la participación activa de representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como del CDTI y del Ivie. También estuvieron presentes empresas líderes en sectores estratégicos como el agroalimentario, energético, infraestructuras y aeroespacial.

Un Futuro Enfocado en la Transferencia Tecnológica

De este modo, Fedit se embarca en una nueva etapa centrada en impulsar la innovación, facilitar la transferencia tecnológica y promover la generación de conocimiento. Todo ello con miras a aumentar la competitividad empresarial en todos los territorios españoles.

Para aquellos interesados, el informe completo está disponible para su descarga AQUÍ.