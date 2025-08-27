Circles y OpenAI se asocian para crear una plataforma de telecomunicaciones impulsada por IA

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

Circles, un operador móvil virtual con sede en Singapur, ha establecido una asociación global con OpenAI para desarrollar una plataforma de telecomunicaciones completamente nativa de inteligencia artificial. Esta innovadora plataforma busca transformar la experiencia del cliente y mejorar la eficiencia operativa para los operadores móviles al combinar la experiencia de Circles en el sector con los avanzados modelos de IA de OpenAI. La colaboración permitirá a Circles acceder a modelos y programas de investigación en etapas iniciales de OpenAI. La plataforma se lanzará inicialmente en la aplicación Circles.Life y se expandirá a socios operadores móviles a nivel mundial, ofreciendo experiencias personalizadas en áreas como conectividad, compras y bienestar. Esta iniciativa destaca el creciente interés por integrar capacidades de IA generativa en las redes de telecomunicaciones.

La empresa de telecomunicaciones MVNO Circles, con sede en Singapur, ha establecido una asociación global con OpenAI para desarrollar una plataforma de telecomunicaciones completamente nativa de inteligencia artificial. Este innovador proyecto tiene como objetivo transformar la experiencia del cliente y mejorar la eficiencia operativa de los operadores móviles.

La nueva plataforma combinará la experiencia de Circles en el sector de las telecomunicaciones con los avanzados modelos de IA de OpenAI. Este acuerdo a largo plazo permitirá a Circles acceder a los modelos y programas de investigación en etapa inicial de OpenAI.

Desarrollo y lanzamiento

Circles y OpenAI están co-desarrollando una plataforma de software como servicio (SaaS) que integrará inteligencia artificial en áreas clave como investigación, operaciones, atención al cliente y gestión de relaciones con clientes (CRM). El objetivo es mejorar la inteligencia del consumidor y la rentabilidad para los operadores.

Se espera que esta plataforma nativa de IA se lance inicialmente en Singapur a través de la aplicación Circles.Life, la marca digital de telecomunicaciones de la compañía, antes de expandirse a sus socios operadores móviles a nivel mundial.

Según Circles, el nuevo sistema ofrecerá una aplicación AI personalizada que brindará a los usuarios experiencias adaptadas en áreas como conectividad, compras, viajes, juegos y bienestar.

Punto de vista analítico

Roy Chua, fundador y principal analista de AvidThink, comentó a Mobile World Live que los esfuerzos por integrar IA en Circles son comparables al trabajo que Nvidia está realizando tanto directamente con operadores móviles como indirectamente con socios como Amdocs.

Los operadores están apresurándose por incorporar capacidades generativas o agenticas de IA en sus redes o en su atención al cliente.

Chua explicó que en el ámbito del servicio al cliente o facturación, integradores de sistemas como Tech Mahindra, Capgemini y Accenture han comenzado a incluir IA en sus soluciones. Además, empresas como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform y Microsoft han impulsado sus tecnologías de IA en múltiples dominios dentro del sector telecomunicaciones.

Diferenciación y desafíos

El analista también destacó que Anthropic ha colaborado con socios incluyendo AWS y directamente con operadores como SK Telecom para implementar su tecnología en diversos ámbitos operativos. “Circles está adoptando un enfoque SaaS, lo cual es diferente a otros jugadores y probablemente más cercano a lo que ofrece Rakuten Symphony”, indicó Chua.

No obstante, advirtió que aunque la relación con OpenAI podría ser beneficiosa, el tema de la soberanía de datos deberá ser abordado debido a la sensibilidad que muchos operadores tienen respecto a este asunto.