CSIC crea arrecifes artificiales en el mar de Alborán para restaurar corales

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha instalado arrecifes artificiales en el mar de Alborán como parte del proyecto europeo LIFE DREAM, con el objetivo de restaurar los corales de profundidad. La campaña, liderada por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), busca estudiar el crecimiento y recuperación de especies de coral en sustratos artificiales, además de recopilar información sobre la biodiversidad y el impacto humano en esta zona ecológicamente valiosa. La iniciativa incluye exploraciones submarinas a más de 500 metros de profundidad y la colaboración con pescadores locales para promover la conservación marina. Este esfuerzo refuerza el compromiso europeo con la protección de hábitats profundos y la sostenibilidad en la pesca. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/el-csic-instala-arrecifes-artificiales-en-el-mar-de-alboran-para-restaurar-los-corales-de-profundidad/.

El buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha finalizado la primera fase de la campaña DREAM. Esta iniciativa forma parte del proyecto europeo LIFE DREAM, liderado por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC). Durante esta etapa, se han instalado los primeros arrecifes artificiales en el Seco de los Olivos, un área del mar de Alborán reconocida como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por la Unión Europea y que forma parte de la Red Natura 2000.

Esta acción pionera busca restaurar activamente el ecosistema marino, permitiendo estudiar el crecimiento y recuperación de diversas especies de coral profundo sobre sustratos artificiales. Además, se recopilará información crucial sobre la biodiversidad, el impacto humano y las dinámicas oceánicas en este valioso enclave ecológico.

Un enfoque integral para la conservación

La campaña no solo se limita a la instalación de arrecifes; también incluye un exhaustivo programa que abarca exploraciones con robots submarinos a profundidades superiores a 500 metros, la retirada de artes de pesca abandonadas, estudios sobre corrientes y batimetría, así como un seguimiento detallado de las especies más representativas del área.

“Aunque aún falta realizar un análisis exhaustivo de los resultados, consideramos que la campaña ha sido exitosa. La restauración activa nos permite avanzar más allá de la observación pasiva. Estamos investigando las condiciones óptimas para que los corales y otras especies puedan recuperarse. Estos experimentos son fundamentales para diseñar un plan efectivo de gestión que garantice la protección del Seco de los Olivos”, señala Claudio Lo Iacono, investigador del CSIC en el ICM y responsable del proyecto.

Nuevas revelaciones sobre el ecosistema marino

La expedición ha proporcionado imágenes submarinas inéditas gracias al uso de tecnología robótica avanzada. Estas grabaciones han evidenciado una notable densidad de especies formadoras de hábitat, incluidos corales de agua fría y grandes pelágicos que utilizan esta zona como ruta migratoria. También se han documentado especies comerciales significativas como langostas, besugos y gallinetas, junto a emblemáticas como el coral rojo y bosques extensos de coral negro.

“Algunas colonias observadas tienen miles de años. Son organismos con un crecimiento extremadamente lento y longevos, lo que las hace especialmente vulnerables. Su protección es vital no solo para su conservación, sino también para asegurar el futuro de las especies que dependen de ellos como refugio y criadero”, afirma Ariadna Martínez, investigadora predoctoral en el ICM-CSIC y participante en la campaña.

Colaboración entre ciencia y pesca

Uno de los aspectos más destacados ha sido la colaboración con representantes del sector pesquero almeriense. Salvador Martínez, miembro de la Organización de Productores Pesqueros (OPP) de Almería, se unió al Sarmiento de Gamboa para trabajar codo a codo con los científicos, aportando su conocimiento local sobre la zona. Esta cooperación es vista como un modelo exitoso donde ciencia y pesca pueden colaborar en pro de la conservación marina.

El proyecto LIFE DREAM (Deep-sea Research, Ecology And Management), cofinanciado por la Comisión Europea con más de tres millones de euros, integra ciencia, tecnología y saber local para garantizar la protección del ecosistema marino. La última exploración significativa en esta área data del año 2012. Con esta nueva campaña, se reafirma el compromiso europeo hacia la preservación de hábitats profundos y hacia soluciones sostenibles que involucren a todos los actores implicados.

