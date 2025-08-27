Meta y Google Cloud sellan un acuerdo de $10 mil millones para potenciar la IA

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

Meta Platforms ha firmado un acuerdo con Google Cloud valorado en más de 10 mil millones de dólares, su primera colaboración con la unidad de Alphabet. Este contrato, que se extiende por seis años, busca potenciar las ambiciones de inteligencia artificial (IA) de Meta al proporcionar una gran capacidad de computación. La noticia fue confirmada por Google Cloud y reportada por medios como Bloomberg y Reuters. Este movimiento es parte del esfuerzo agresivo de Meta para expandir su infraestructura de datos, incluyendo la venta de activos por más de 2 mil millones de dólares para financiar sus iniciativas en IA.

Meta Platforms ha firmado un acuerdo con Google Cloud por más de $10 mil millones, marcando su primera colaboración con la unidad de Alphabet en un momento en que la compañía busca una potente capacidad de cómputo para impulsar sus ambiciones en inteligencia artificial.

La noticia fue inicialmente reportada por The Information, que también obtuvo confirmación de Google Cloud. Otros medios como Bloomberg, Reuters y CNBC han complementado los detalles, indicando que el acuerdo entre Meta y Google Cloud abarca un periodo de seis años, lo que representa un impulso significativo para Google Cloud en su competencia con Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure.

Nueva era para Meta y Google Cloud

En su búsqueda agresiva por avanzar en inteligencia artificial, Meta Platforms está comprometida a invertir miles de millones en la expansión de su capacidad de centros de datos. Esta inversión es el enfoque principal del acuerdo con Google Cloud, según los informes.

Bloomberg también mencionó que una colaboración anterior entre ambas empresas permitió el acceso al modelo Llama AI de Meta Platforms a través de la plataforma para desarrolladores Vertex AI de Google Cloud; sin embargo, todos los medios coinciden en que este último acuerdo es el primero que abarca servicios de computación en la nube.

Ajustes financieros y estratégicos

Por otro lado, Reuters destacó que Meta Platforms inició recientemente la venta de terrenos y propiedades valoradas en poco más de $2 mil millones, como parte de sus esfuerzos para cubrir los costos relacionados con sus iniciativas en inteligencia artificial.

Este movimiento estratégico no solo refuerza el compromiso financiero hacia la IA, sino que también subraya la creciente importancia del cómputo en la nube para las operaciones futuras de Meta.

