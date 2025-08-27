LO ÚLTIMO, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar La nueva era de los centros de datos: Gigavatios y AI en el centro de la computación Redacción Más artículos de este autor Por miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h





La noticia "Gearing Up for the Gigawatt Data Center Age" explora el auge de las fábricas de inteligencia artificial y la necesidad crítica de redes avanzadas para soportar su operación. Estos nuevos centros de datos, diseñados para entrenar modelos de IA masivos, requieren una infraestructura de red innovadora que supere las limitaciones del Ethernet tradicional. Se destaca la importancia de tecnologías como NVIDIA Quantum InfiniBand y Spectrum-X, que ofrecen un rendimiento optimizado y baja latencia, esenciales para el procesamiento distribuido en AI. A medida que gobiernos y empresas invierten en estas instalaciones, se anticipa un futuro con centros de datos que albergarán millones de GPUs, transformando la forma en que se concibe la computación moderna. Para más información, visita el artículo completo en el enlace proporcionado. El auge de las fábricas de inteligencia artificial (IA) está transformando el panorama tecnológico global. Estos nuevos y enormes centros de datos no están diseñados para servir páginas web o correos electrónicos, sino para entrenar y desplegar inteligencia misma. Las grandes corporaciones de Internet han invertido miles de millones en infraestructura de IA a escala en la nube, mientras que empresas y gobiernos compiten por establecer fundiciones de IA que generen la próxima generación de productos y servicios. Estamos ante una nueva era: la de las fábricas de IA, donde las reglas del juego se reescriben y la arquitectura de red es fundamental. Estos centros de datos no son los típicos hiperescalables; son motores de alto rendimiento compuestos por decenas a cientos de miles de unidades de procesamiento gráfico (GPU). La clave está en cómo se orquestan y operan estas conexiones, lo que determina su capacidad para realizar tareas complejas. La Nueva Unidad de Cómputo El centro de datos ha emergido como la nueva unidad computacional, donde la forma en que se conectan las GPUs define su funcionalidad. No basta con un solo tipo de arquitectura; se requiere un diseño estratificado con tecnologías avanzadas, como ópticas empaquetadas que antes parecían ciencia ficción. La complejidad inherente a esta infraestructura no es un inconveniente; es su característica definitoria. A medida que la infraestructura de IA evoluciona rápidamente, es esencial repensar cómo se conectan las redes. Un error en las capas puede llevar al colapso del sistema, mientras que una conexión adecuada puede resultar en un rendimiento extraordinario. Este cambio también implica un aumento significativo en el peso físico del hardware. Hace diez años, los chips eran ligeros; hoy, los componentes más avanzados requieren estructuras robustas y pesadas, como espinas de cobre y sistemas refrigerados por líquido. La demanda actual exige hardware industrial a gran escala. La Autopista AI dentro del Rack Un ejemplo notable es el espinazo NVLink de NVIDIA, compuesto por más de 5,000 cables coaxiales que permiten mover más datos por segundo que toda la red mundial. Con una capacidad impresionante de 130 TB/s entre GPUs, esta infraestructura no solo es rápida; es fundamental para el funcionamiento eficiente del sistema. Entrenar modelos lingüísticos avanzados (LLMs) no consiste simplemente en utilizar una máquina potente; implica coordinar el trabajo entre miles de GPUs que realizan cálculos intensivos. Este proceso depende del cómputo distribuido, donde cada nodo maneja una parte del trabajo total mediante operaciones colectivas que requieren una red rápida y eficiente. En el ámbito del *inference*, donde los modelos entrenados generan respuestas o predicciones, los desafíos cambian drásticamente. Los sistemas que combinan LLMs con búsqueda requieren respuestas en tiempo real y deben gestionar múltiples cargas sin interferencias entre clientes, lo cual demanda redes ultrarrápidas capaces de manejar altos volúmenes con aislamiento riguroso. Nueva Era: Ethernet Spectrum-X A pesar del dominio histórico del Ethernet tradicional —diseñado para cargas individuales— este ya no satisface las exigencias actuales. La latencia y el ancho de banda son cruciales para evitar cuellos de botella durante el entrenamiento y la inferencia. Por ello, NVIDIA ha presentado Spectrum-X: una nueva solución Ethernet diseñada específicamente para cargas distribuidas en IA. Spectrum-X redefine Ethernet al ofrecer redes sin pérdidas y control adaptativo del tráfico. Con puertos que alcanzan velocidades hasta 800 Gb/s y capacidades optimizadas para mantener altos niveles de rendimiento incluso bajo carga extrema, esta tecnología promete transformar la forma en que las empresas implementan sus infraestructuras AI. Hacia Fábricas AI Millonarias A medida que Europa avanza hacia la construcción de siete fábricas nacionales dedicadas a IA y otras regiones como Japón e India adoptan infraestructuras impulsadas por NVIDIA, el horizonte se enfoca en instalaciones a escala gigavatio con un millón de GPUs. El aprendizaje aquí es claro: el centro de datos ahora constituye el núcleo mismo del cómputo moderno. NVIDIA NVLink conecta GPUs dentro del rack mientras Quantum InfiniBand las escala a través del mismo. Spectrum-X extiende ese rendimiento a mercados más amplios, todo sustentado por innovaciones sostenibles como la fotónica silícica. En esta nueva era tecnológica, la interconexión abierta será clave para alcanzar nuevas alturas en el desarrollo industrial impulsado por IA. La noticia en cifras Descripción Cifra Ancho de banda de GPU a GPU (NVIDIA NVLink) 130 TB/s Velocidad de puerto del switch SN5610 (Spectrum-X) 800 Gb/s Número de puertos en el switch NVIDIA Quantum-X800 144 Proporción de mejora en eficiencia energética con fotónica integrada 3.5x más eficiente

