Dell’Oro destaca estabilidad en ingresos de RAN, excepto en China

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

Dell'Oro Group ha informado sobre la estabilización continua de los ingresos del RAN en todos los mercados, excepto en China, durante el segundo trimestre. A pesar del crecimiento en Europa y el Medio Oriente, las caídas en el Caribe y América Latina no se compensaron. El vicepresidente de investigación, Stefan Pongratz, destacó que las previsiones a largo plazo para el sector RAN siguen siendo mayormente planas, con un sentimiento de mercado generalizado que permanece contenido. Los líderes del mercado como Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE y Samsung continúan dominando el sector.

Estabilidad en el Mercado de RAN, Según Dell’Oro

El Dell’Oro Group ha señalado una continuada estabilización de los ingresos del mercado de RAN en todas las regiones, excepto en China, durante el segundo trimestre. No obstante, Stefan Pongratz, vicepresidente de investigación para este segmento, advirtió que las perspectivas a largo plazo permanecen mayormente planas.

La empresa reportó un crecimiento en los mercados de Europa y Oriente Medio y África (MEA), aunque este avance no logró compensar las caídas observadas en el Caribe, América Latina y Asia-Pacífico.

Perspectivas del Sector y Dinámicas Cambiantes

Pongratz destacó que la investigación de Dell’Oro indica que sus pronósticos a largo plazo para el sector de RAN están “cumpliéndose”. “Las condiciones del mercado han continuado estabilizándose, lo que ha resultado en un crecimiento durante tres trimestres consecutivos fuera de China”, afirmó.

A pesar de esto, el analista subrayó que “el sentimiento general del mercado sigue siendo moderado y no se anticipa un rebote rápido”. Además, mencionó que la industria reconoce que las fluctuaciones a corto plazo son poco probables que alteren la trayectoria generalmente plana del mercado a largo plazo.

A pesar de estos desafíos, Dell’Oro destacó una dinámica cambiante entre los proveedores de RAN. Los líderes del sector están avanzando, mientras que otros suelen quedarse atrás. Un análisis de los últimos cuatro trimestres mostró a Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE y Samsung como las fuerzas dominantes en ese orden.

Predicciones y Dominancia en Ventas

Dell’Oro se mantiene firme en su predicción de que el sector continuará estabilizándose durante el resto del año. Sus cifras sugieren que tanto Ericsson como Huawei tienen más fortaleza de la que muestran los análisis trimestrales por sí solos. La firma indicó que ambos representaron el 60 por ciento de las ventas en Norteamérica y China, respectivamente, durante la primera mitad del año.