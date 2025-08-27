Competencia en el espacio: empresa de Abu Dhabi desafía a Starlink en África

Space42 busca competir con Starlink en África
La empresa de satélites con sede en Abu Dhabi, Space42, está en proceso de captar capital para intensificar su competencia con el servicio de internet por satélite Starlink, propiedad de Elon Musk, que ha consolidado una fuerte presencia en el continente africano.
Según un informe de Bloomberg, Space42 ha iniciado conversaciones con socios estratégicos como Microsoft, la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana, la empresa de centros de datos Esri y diversas instituciones financieras para asegurar financiamiento adicional.
Expansión y colaboración estratégica
Space42 ya cuenta con el respaldo del fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala. Actualmente, Starlink opera en 18 países africanos, un mercado atractivo para las empresas satelitales debido a que amplias áreas carecen de conexión a redes terrestres.
En mayo, SpaceX realizó un movimiento significativo al establecer un acuerdo con Airtel Africa para expandir Starlink en la región. Este avance resalta la creciente competencia en el sector.
El CEO de Space42, Hasan Al Hosani, declaró a Bloomberg que la compañía ha comenzado a ampliar su cobertura en África conectando escuelas y clínicas en países como Sudáfrica y Zimbabue. Además, trabaja junto a Microsoft y Esri para mejorar sus capacidades de mapeo.
Desafíos y proyecciones futuras
Al Hosani enfatizó que es necesario realizar un trabajo considerable a nivel local en cada país, indicando que están llevando a cabo un proceso “para identificar entidades y socios, ya sea del sector privado o gubernamental”.
A diferencia de Musk, Space42 opera actualmente a menor escala, con ocho satélites frente a los 8,000 satélites en órbita baja que tiene Starlink alrededor del mundo. Sin embargo, Al Hosani afirmó que “la competencia siempre es saludable”.
La compañía planea lanzar tres satélites adicionales este año y asegura ofrecer diferentes tipos de cobertura en 150 países.
La noticia en cifras
|Descripción
|Cifra
|Número de satélites de Space42
|8
|Número de satélites de Starlink
|8,000
|Número de países donde Starlink opera en África
|18
|Número de países donde Space42 planea ofrecer cobertura
|150