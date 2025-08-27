Competencia en el espacio: empresa de Abu Dhabi desafía a Starlink en África

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

Space42, una empresa de satélites con sede en Abu Dhabi, busca recaudar capital para competir con Starlink de Elon Musk en África, donde Starlink ya tiene una fuerte presencia. Según Bloomberg, Space42 está en conversaciones con Microsoft, la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana y otras entidades para asegurar financiamiento. La compañía, respaldada por el fondo soberano Mubadala, ha comenzado a expandir su red conectando escuelas y clínicas en Sudáfrica y Zimbabue. A pesar de operar con solo ocho satélites frente a los 8,000 de Starlink, Space42 planea lanzar tres más este año y ofrecer cobertura en 150 países. Su CEO destaca que "la competencia siempre es saludable".

Space42 busca competir con Starlink en África

La empresa de satélites con sede en Abu Dhabi, Space42, está en proceso de captar capital para intensificar su competencia con el servicio de internet por satélite Starlink, propiedad de Elon Musk, que ha consolidado una fuerte presencia en el continente africano.

Según un informe de Bloomberg, Space42 ha iniciado conversaciones con socios estratégicos como Microsoft, la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana, la empresa de centros de datos Esri y diversas instituciones financieras para asegurar financiamiento adicional.

Expansión y colaboración estratégica

Space42 ya cuenta con el respaldo del fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala. Actualmente, Starlink opera en 18 países africanos, un mercado atractivo para las empresas satelitales debido a que amplias áreas carecen de conexión a redes terrestres.

En mayo, SpaceX realizó un movimiento significativo al establecer un acuerdo con Airtel Africa para expandir Starlink en la región. Este avance resalta la creciente competencia en el sector.

El CEO de Space42, Hasan Al Hosani, declaró a Bloomberg que la compañía ha comenzado a ampliar su cobertura en África conectando escuelas y clínicas en países como Sudáfrica y Zimbabue. Además, trabaja junto a Microsoft y Esri para mejorar sus capacidades de mapeo.

Desafíos y proyecciones futuras

Al Hosani enfatizó que es necesario realizar un trabajo considerable a nivel local en cada país, indicando que están llevando a cabo un proceso “para identificar entidades y socios, ya sea del sector privado o gubernamental”.

A diferencia de Musk, Space42 opera actualmente a menor escala, con ocho satélites frente a los 8,000 satélites en órbita baja que tiene Starlink alrededor del mundo. Sin embargo, Al Hosani afirmó que “la competencia siempre es saludable”.

La compañía planea lanzar tres satélites adicionales este año y asegura ofrecer diferentes tipos de cobertura en 150 países.

