Juniper prevé un ingreso de $30 mil millones en IoT celular para 2030

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

Juniper Research anticipa que los operadores de telecomunicaciones se beneficiarán de una oportunidad de $30 mil millones en el sector del IoT celular para 2030, lo que representa un aumento del 74% respecto a las proyecciones actuales. La demanda creciente por eficiencia operativa y automatización impulsará este crecimiento. Sin embargo, la firma advierte sobre los riesgos de repetir errores cometidos durante el despliegue de 5G en la era del 6G. Juniper sugiere que los operadores deben adoptar enfoques innovadores como la facturación basada en el uso y ofrecer APIs de red estandarizadas para facilitar el acceso a capacidades de infraestructura, permitiendo así a las empresas implementar aplicaciones sin necesidad de experiencia técnica profunda.

Perspectivas de crecimiento en el IoT celular

Juniper Research ha pronosticado que los operadores de telecomunicaciones se preparan para una oportunidad significativa en el ámbito del IoT celular, impulsada por APIs de red, con un potencial de ingresos que podría alcanzar los 30 mil millones de dólares para 2030. Sin embargo, la firma advierte sobre los riesgos asociados si se repiten los errores cometidos durante las implementaciones de 5G en la próxima era del 6G.

La empresa global de estrategia tecnológica estima que los ingresos generados por el IoT celular para los operadores aumentarán un 74 por ciento en comparación con las proyecciones actuales. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de eficiencia operativa y automatización.

Recomendaciones para los operadores

Juniper Research instó a los operadores a adoptar enfoques innovadores para generar ingresos a partir de la conectividad IoT. No obstante, también advirtió que esta estrategia por sí sola no será suficiente para prosperar en el emergente mercado del 6G.

"Los operadores encontrarán mucho más éxito en el espacio del IoT a través de la facturación basada en el uso. A medida que nos acercamos al 6G, no pueden repetir los errores del 5G. La conectividad por sí sola no es suficiente", afirmó Alex Webb, analista senior de investigación.

La firma está preparando un informe sobre este sector y ha señalado que las APIs de red están surgiendo como una herramienta clave para generar ingresos entre los operadores. Esta tecnología permite proporcionar acceso estandarizado a las capacidades de infraestructura bajo demanda.

Facilitando el acceso empresarial

Dichas capacidades de red abren la puerta a ofrecer facturación basada en el uso, en lugar de tarifas mensuales fijas. Sin embargo, Juniper Research advierte que los operadores deben adoptar enfoques que faciliten a las empresas acceder a estas capacidades.

Por ejemplo, ofrecer APIs de red basadas en estándares a través de portales para desarrolladores permitiría a las empresas "desplegar fácilmente aplicaciones de red sin necesidad de tener una profunda experiencia en telecomunicaciones".