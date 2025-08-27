Telefonica renueva contrato con Huawei para 5G en España hasta 2030

El diario El País ha informado que Telefónica ha renovado un contrato de red central con Huawei, extendiendo el suministro de equipos para el segmento de consumidores en España hasta 2030. Esta noticia surge menos de un mes después de que Reuters citara declaraciones del COO de la operadora, Emilio Gayo, quien afirmó que se estaba reduciendo el uso del equipo del proveedor en España y Alemania, en cumplimiento con los requisitos regulatorios.

Según El País, fuentes industriales altamente confiables indican que el acuerdo fue firmado durante la gestión del anterior CEO, José María Álvarez-Pallete.

Nuevas Perspectivas sobre Huawei

En respuesta a la publicación, Huawei España subrayó que sus contratos en el país son confidenciales, aunque destacó que elementos como el "núcleo 5G en el plano de usuario" no están sujetos a restricciones regulatorias.

Dos meses después de la supuesta firma del acuerdo con Huawei, Telefónica formalizó un acuerdo enfocado en el núcleo empresarial con Nokia, lo que sugiere una estrategia diversificada en sus asociaciones tecnológicas.

Regulaciones y Seguridad

A pesar de que no existe una prohibición general sobre Huawei en España, la Comisión Europea ha instado a imponer restricciones al uso de equipos de proveedores considerados de alto riesgo en los estados miembros. El mes pasado, se informó que las autoridades españolas fueron advertidas sobre un contrato otorgado a este proveedor.

Huawei ha negado repetidamente que su equipo represente un riesgo para la seguridad y ha calificado la campaña en su contra, inicialmente liderada por Estados Unidos, como motivada políticamente.