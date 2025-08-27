Epson y Bose lanzan proyectores con tecnología de sonido integrada

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

Epson y Bose han anunciado una colaboración para desarrollar una nueva gama de proyectores que integran tecnologías de proyección y sonido. Esta alianza combina la experiencia de Epson en proyección 4K y láser de ultracorta distancia con el audio envolvente de Bose, ofreciendo soluciones innovadoras para el entretenimiento en casa. A partir de septiembre, se lanzarán productos que prometen transformar la experiencia audiovisual del hogar, estableciendo un nuevo estándar en calidad de imagen y sonido. Ambas empresas buscan proporcionar mayor valor a sus clientes mediante esta fusión tecnológica.

Bose y Epson se asocian para revolucionar el entretenimiento en casa

Epson, reconocido líder mundial en la fabricación de proyectores, ha formalizado una colaboración estratégica con Bose Corporation, una de las principales compañías en soluciones de audio. Esta alianza ha dado lugar al desarrollo de una nueva línea de proyectores que incorporan la tecnología Sound by Bose, y ya se ha completado la primera entrega de productos.

A partir del próximo mes de septiembre, Epson tiene previsto anunciar la disponibilidad de innovadoras soluciones para el entretenimiento en el hogar. Estos nuevos dispositivos combinarán la avanzada tecnología de proyección láser de ultracorta distancia (UST) y resolución 4K de Epson con un sonido envolvente y graves profundos proporcionados por Bose.

Una fusión de tecnologías para una experiencia única

La colaboración entre Epson y Bose busca unir las fortalezas en proyección compacta y precisa de Epson con la reconocida capacidad acústica de Bose, creando así una solución integral que promete transformar la experiencia audiovisual en los hogares. Los próximos anuncios programados para septiembre revelarán un conjunto de soluciones diseñadas para ofrecer imágenes cinematográficas acompañadas de un audio potente.

Ambas empresas comparten un objetivo común: proporcionar un mayor valor a sus clientes. Mediante la integración de sus tecnologías y conocimientos en diferentes sectores, Epson y Bose están comprometidos con impulsar la innovación en el mercado.

Expectativas altas para el lanzamiento

Nick Smith, Presidente de Tecnología de Audio y Director de Estrategia en Bose, expresó: «En Bose, nos enfocamos en ofrecer experiencias auditivas excepcionales sin importar el entorno. La colaboración con Epson nos brinda la oportunidad de fusionar imágenes impresionantes con sonido potente, permitiendo a las personas conectar más profundamente con su contenido y elevar el entretenimiento en casa a nuevas alturas. Estamos entusiasmados por lo que presentaremos este septiembre».

Por su parte, Tomoo Takaso, Director de Operaciones en la división de soluciones visuales de Epson, afirmó: «Esta asociación combina nuestra tecnología luminosa y versátil con los sistemas acústicos personalizados de Bose, estableciendo un nuevo estándar para el entretenimiento. Las nuevas soluciones que se lanzarán este septiembre demostrarán cómo la proyección 4K UST junto al sonido excepcional de Bose pueden transformar radicalmente la experiencia visual doméstica».

Compromiso con un estilo de vida enriquecido

Epson reafirma su compromiso por crear valor a través del trabajo conjunto con Bose, contribuyendo así a un estilo de vida más vibrante y colorido tanto para sus clientes como para otras partes interesadas.

[1] La tecnología que mejora la resolución 4K desplaza cada píxel para producir imágenes según especificaciones detalladas.