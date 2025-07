APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar Cien empresas se reúnen para explorar la inteligencia artificial en jornada empresarial con Juan Merodio Redacción Más artículos de este autor Por jueves 17 de julio de 2025 , 17:21h





Cerca de 100 empresas asistieron a la octava edición de la jornada del Punto de Acompañamiento Empresarial, centrada en la inteligencia artificial y dirigida por el experto Juan Merodio. Bajo el lema "Empresas que Innovan: El Dato, la IA y la Nueva Revolución Empresarial en torno al cliente", Merodio destacó la importancia de adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo y cómo la inteligencia artificial puede transformar datos en activos valiosos para captar nuevos clientes. La jornada incluyó un coloquio donde los asistentes compartieron experiencias sobre el impacto de la IA en sus negocios. Además, se ofrecieron recursos y ayudas para fomentar la innovación empresarial en Extremadura. Para más información, visita el enlace. Cerca de 100 empresas se dieron cita en la octava edición de la jornada del Punto de Acompañamiento Empresarial, un evento que ha cobrado relevancia en el ámbito empresarial. Bajo el lema «Empresas que Innovan: El Dato, la IA y la Nueva Revolución Empresarial en torno al cliente», la jornada fue dirigida por Juan Merodio, reconocido experto en Marketing Digital y Transformación Digital en España, Latinoamérica y Canadá. Durante su intervención, Merodio instó a los asistentes a adoptar un enfoque de “modo beta permanente”, enfatizando la importancia del aprendizaje continuo para no dejar pasar oportunidades que puedan impulsar sus negocios. En este contexto, subrayó que «la inteligencia artificial debe convertirse en un nuevo socio estratégico» para convertir datos empresariales en activos valiosos, captar nuevos clientes y conectar con un mercado cada vez más dinámico. Coloquio y presencia institucional Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en un coloquio abierto con Merodio, donde se abordaron dudas, experiencias y casos prácticos sobre el impacto de la inteligencia artificial en las empresas. Este intercambio enriqueció el diálogo sobre cómo estas tecnologías pueden transformar el panorama empresarial actual. El evento también contó con la participación destacada de Celina Pérez, directora general de Empresa, y Miguel Ángel Mendiano, director general de Extremadura Avante. Durante su discurso inaugural, Mendiano alentó a las empresas a aprovechar los recursos disponibles a través de Extremadura Avante en áreas como innovación e internacionalización. Aprovechamiento de recursos y ayudas disponibles Mendiano resaltó la relevancia de este ciclo de jornadas, que se realiza en diferentes localidades de la región, como una herramienta clave para ofrecer nuevas estrategias a las empresas extremeñas en liderazgo e innovación. Por su parte, Pérez recordó que hay varias convocatorias de ayudas abiertas actualmente, incluyendo las Ayudas para la Modernización y los Incentivos Autonómicos, destinadas a apoyar inversiones alineadas con los temas tratados durante la jornada. Además, destacó el papel fundamental del Punto de Acompañamiento Empresarial como recurso esencial para asesorar e informar a las empresas sobre estas ayudas. Las organizaciones interesadas en recibir apoyo pueden acceder a través de la web de Extremadura Empresarial. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

