López destina 180 millones de euros para fomentar la inteligencia artificial en empresas y salud

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado un paquete de ayudas de 180 millones de euros para fomentar la inteligencia artificial en el tejido empresarial y el sector salud en España. Estas ayudas, que se dividen en las convocatorias RedIA y RedIA Salud, están destinadas a proyectos que utilicen tecnologías avanzadas de IA y serán financiadas por la Unión Europea. Con un presupuesto de 130 millones de euros para RedIA y 50 millones para RedIA Salud, se busca impulsar la innovación en diversas áreas, incluyendo la salud pública. Los proyectos podrán recibir entre 400.000 y 5 millones de euros en financiación. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno español con la transformación digital y la competitividad empresarial. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/lopez-anuncia-180-millones-de-euros-en-ayudas-para-impulsar-la-inteligencia-artificial-en-el-tejido-empresarial-y-el-sector-salud/. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha revelado un ambicioso plan de ayudas que asciende a 180 millones de euros, destinado a fomentar la aplicación de la inteligencia artificial en el tejido empresarial español y en el sector salud. Durante el acto de presentación, López subrayó: «El Gobierno de España aporta hoy importantes recursos para que la inteligencia artificial sirva para salvar vidas y para reindustrializar nuestra economía al mismo tiempo». En esta presentación, el ministro estuvo acompañado por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, así como por Jesús Herrero, director general de Red.es. Las nuevas iniciativas están compuestas por las convocatorias RedIA y RedIA Salud, que serán gestionadas por Red.es, entidad vinculada al Ministerio para la Transformación Digital. Estas convocatorias contarán con un presupuesto específico de 130 millones de euros y 50 millones de euros, respectivamente, y se podrán solicitar a través de la sede electrónica de Red.es. Nuevas iniciativas en inteligencia artificial López enfatizó la importancia de que «la soberanía digital y la autonomía estratégica pueden y deben darle protagonismo a la industria de los cuidados». El objetivo es utilizar la inteligencia artificial no solo para automatizar procesos que reduzcan costes, sino también para impulsar el sistema público de salud. «Queremos innovar en el área más importante de nuestra civilización: la propia vida», añadió. Estas medidas están dirigidas a empresas que desarrollen proyectos basados en tecnologías avanzadas de inteligencia artificial en todo el territorio español. La financiación proviene del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027. Los proyectos podrán recibir entre 400.000 euros y 5 millones de euros. «El mensaje es claro: lo público y lo privado juntos benefician a toda la sociedad», concluyó López. Casos prácticos en uso de IA María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, junto con Jesús Herrero, moderaron mesas redondas donde se presentaron casos prácticos sobre el uso de IA en diversas áreas como seguridad, energía eólica y diagnóstico médico. Se contó con representantes de empresas beneficiarias anteriores como Seaplace y Securitas Direct, quienes compartieron sus experiencias. A lo largo del evento, los asistentes pudieron explorar un espacio tecnológico donde empresas como Grup Mediapro y Evidenze Health exhibieron cómo estas tecnologías están revolucionando tanto procesos industriales como sanitarios. Cabe destacar que esta iniciativa recibió anteriormente una inversión total de 105 millones de euros procedentes de una convocatoria similar lanzada por Red.es en 2021. Convocatorias específicas para el sector industrial y sanitario Bajo el nombre RedIA, esta convocatoria destina 130 millones de euros a financiar proyectos relacionados con inteligencia artificial y otras tecnologías duales, promoviendo su integración en las cadenas productivas. Las empresas podrán presentar hasta tres proyectos cada una, con un máximo financiamiento permitido para dos. La ayuda oscilará entre el 25% y el 60%. A su vez, RedIA Salud cuenta con un presupuesto específico de 50 millones de euros, orientado a proyectos que fomenten la adopción de IA en el ámbito sanitario. Estos proyectos abarcarán todas las etapas del proceso asistencial desde predicción hasta seguimiento clínico. Al igual que en RedIA, cada empresa podrá presentar múltiples propuestas con intensidades similares en términos financieros. A través de estas convocatorias, Red.es reafirma su compromiso con la promoción de la inteligencia artificial como herramienta esencial para transformar y aumentar la competitividad del tejido empresarial español. La noticia en cifras Cifra Descripción 180 millones de euros Ayudas anunciadas para impulsar la inteligencia artificial en el tejido empresarial y el sector salud. 130 millones de euros Presupuesto de la convocatoria RedIA. 50 millones de euros Presupuesto de la convocatoria RedIA Salud. 400.000 - 5 millones de euros Rango del presupuesto asignado para cada proyecto. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

