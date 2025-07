LO ÚLTIMO, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar NAITEC abre inscripciones para ponencias y pósteres en Smart Green Mobility 2025 Redacción Más artículos de este autor Por miércoles 16 de julio de 2025 , 13:20h





NAITEC, el Centro Tecnológico integrado en ADItech, ha abierto el plazo para presentar pósteres y ponencias en la quinta edición del evento Smart Green Mobility 2025. Este encuentro se ha consolidado como un referente en el sector de la automoción y la movilidad sostenible en el norte de España. La jornada, que se llevará a cabo el 16 de octubre de 2025 en Pamplona, incluirá una exposición de proyectos innovadores y charlas breves sobre movilidad eléctrica, autónoma y conectada. Los interesados pueden enviar sus propuestas hasta el 5 de septiembre de 2025. Para más información, visita la web oficial del evento. El Centro Tecnológico NAITEC, que forma parte de ADItech, ha lanzado oficialmente la convocatoria para participar en la quinta edición de la jornada Smart Green Mobility. Este evento se ha establecido como un referente en el ámbito de la automoción y la movilidad sostenible en el norte de España. En esta ocasión, los organizadores han introducido una novedad significativa: por primera vez, los participantes podrán optar tanto por presentar pósteres de proyectos innovadores como por ofrecer ponencias a través del Call for speakers. Esta iniciativa busca dar mayor visibilidad a las propuestas vanguardistas en el sector de la movilidad eléctrica, inteligente y conectada. Convocatoria de Pósteres La segunda edición de la convocatoria de pósteres está dirigida a diversos actores, tanto públicos como privados, involucrados en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras relacionadas con la movilidad y la logística. Los proyectos seleccionados serán exhibidos durante la jornada programada para el 16 de octubre de 2025 en el Palacio de Congresos Baluarte, ubicado en Pamplona. Los interesados pueden enviar sus propuestas en castellano, euskera, inglés o francés hasta el 5 de septiembre de 2025. El procedimiento es sencillo: registrarse, proporcionar una breve descripción del proyecto y esperar la evaluación del comité técnico de NAITEC. Aquellos que sean elegidos recibirán instrucciones sobre cómo presentar su póster final. Convocatoria de Charlas Breves En esta edición del Smart Green Mobility, NAITEC también invita a expertos del sector a compartir sus conocimientos y experiencias sobre casos exitosos o proyectos disruptivos en movilidad. La convocatoria para las ponencias ofrece un espacio para propuestas que aporten valor en áreas como: Automoción

Movilidad eléctrica

Movilidad autónoma y conectada

Transporte y logística

Sostenibilidad

Tecnologías asociadas e I+D aplicada Cada charla tendrá una duración aproximada de 5 a 7 minutos. Las propuestas se aceptarán a través del sitio web del evento hasta el 5 de septiembre. Cinco Años Promoviendo la Movilidad Sostenible Smart Green Mobility, organizado anualmente por NAITEC y el Gobierno de Navarra, se ha consolidado como una cita indispensable para los profesionales del sector automotriz y la movilidad sostenible en el norte español. En su última edición, más de 200 asistentes participaron activamente. Anteriores encuentros han contado con intervenciones destacadas de empresas líderes como BMW, VW, Repsol y Airbus. Toda la información necesaria y los formularios para participar en ambas convocatorias están disponibles en el sitio oficial de Smart Green Mobility 2025. La noticia en cifras Cifra Descripción 16 de octubre de 2025 Fecha del evento 5 de septiembre de 2025 Fecha límite para presentar propuestas 5-7 minutos Duración de cada charla Más de 200 Número de asistentes en la edición anterior (2024) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

