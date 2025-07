APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar Barclays implementa Microsoft 365 Copilot para transformar la productividad de 100,000 empleados Redacción Más artículos de este autor Por miércoles 16 de julio de 2025 , 13:15h





Barclays ha anunciado la implementación de Microsoft 365 Copilot para 100.000 empleados en todo el mundo, revolucionando la experiencia laboral mediante el uso de inteligencia artificial. Esta herramienta se integrará en aplicaciones como Excel y PowerPoint, facilitando el acceso a información y mejorando la productividad. Los empleados contarán con un agente de IA que personaliza soluciones para tareas cotidianas y un panel de control que centraliza recursos y noticias. Este despliegue sigue a una exitosa prueba inicial con 15.000 trabajadores y refuerza la colaboración entre Barclays y Microsoft para innovar en el entorno laboral. Barclays y Microsoft han dado un paso significativo en la transformación de la experiencia laboral al anunciar el despliegue de Microsoft 365 Copilot para 100.000 empleados del banco a nivel mundial. Esta iniciativa busca revolucionar la forma en que los trabajadores acceden a la información necesaria, gracias a la implementación de agentes de inteligencia artificial que optimizan su día a día. La integración de Microsoft 365 Copilot se llevará a cabo en herramientas de productividad como Excel, PowerPoint y Word, permitiendo a los empleados acceder a un amplio ecosistema de colaboración, portales y recursos online desde una única plataforma. Esto no solo simplifica la búsqueda de información, sino que también aumenta la productividad y mejora la experiencia general de los trabajadores. Nuevas herramientas impulsadas por IA El acuerdo permitirá que los empleados de Barclays se beneficien de diversas herramientas basadas en inteligencia artificial. Entre ellas se encuentra el Colleague AI Agent, que ofrecerá soluciones personalizadas integradas con las principales plataformas asociadas y aplicaciones internas del banco. Este agente está diseñado para facilitar tareas cotidianas como la reserva de viajes o la consulta de políticas internas. Content Search: Los trabajadores podrán realizar búsquedas semánticas personalizadas para acceder rápidamente a información relevante, considerando su perfil y contexto.

Los trabajadores podrán realizar búsquedas semánticas personalizadas para acceder rápidamente a información relevante, considerando su perfil y contexto. Colleague Front Door: Este panel integral proporcionará acceso a Microsoft Viva, ayudando a los empleados en momentos clave como reservas o anuncios personalizados. Declaraciones sobre el acuerdo Craig Bright, CIO del Grupo y Co-Director Operativo de Barclays, expresó: "Hemos estado aprovechando el poder de la IA Generativa para mejorar la eficiencia y crear una experiencia más intuitiva en toda nuestra organización". Además, destacó que el despliegue de Copilot es un avance crucial para simplificar las tareas diarias. Darren Hardman, presidente de Microsoft Reino Unido, añadió: "Barclays ha sido pionero en adoptar nuevas tecnologías para brindar un mejor servicio tanto a sus clientes como empleados. La implementación de Microsoft 365 Copilot será fundamental para cumplir su visión ambiciosa." Este acuerdo sigue al exitoso despliegue inicial del sistema entre 15.000 empleados y se basa en el uso extendido de Microsoft Teams como plataforma colaborativa diaria. Además, Barclays ya ha implementado Microsoft Viva Engage, consolidando así su ecosistema laboral moderno.

