Mary Cruz Fouz liderará el experimento ILD en el futuro colisionador del CERN

jueves 04 de junio de 2026 , 13:35h

La investigadora del CIEMAT, Mary Cruz Fouz, ha sido elegida como líder del experimento International Large Detector (ILD) para el futuro colisionador FCC-ee del CERN. Este experimento se centra en el diseño y desarrollo de un detector que permitirá realizar mediciones precisas del bosón de Higgs y otras partículas fundamentales. El FCC-ee, un colisionador electrón-positrón, busca explorar nueva física más allá del Modelo Estándar. Fouz, quien ha liderado el grupo ILD en el CIEMAT desde sus inicios, también participa en el experimento CMS del CERN desde 1998. Su elección refuerza la colaboración internacional en la investigación de alta energía y el avance tecnológico en detección.

La doctora Mary Cruz Fouz, destacada profesora de Investigación en la División de Física Experimental de Altas Energías del Departamento de Investigación Básica del CIEMAT, ha sido nombrada spokesperson del International Large Detector (ILD). Este experimento forma parte de los planes para el futuro colisionador FCC-ee del CERN, lo que la posiciona como líder de una colaboración internacional encargada del diseño y desarrollo del detector.

El ILD es un concepto que se ideó inicialmente para el International Linear Collider (ILC) y que ahora se está adaptando a las especificaciones experimentales del FCC-ee. Esta instalación se perfila como la próxima gran infraestructura en física de partículas dentro del marco de la actualización de la Estrategia Europea para la Física de Partículas (European Strategy for Particle Physics Update, ESPPU).

Características del FCC-ee

El FCC-ee será un colisionador electrón-positrón que operará en un rango energético que va desde 90 hasta 365 GeV. Su principal objetivo es realizar mediciones de precisión sin precedentes sobre las propiedades del bosón de Higgs y otras partículas fundamentales según el Modelo Estándar. Además, busca detectar indicios directos e indirectos de nueva física más allá de este marco teórico.

Con la publicación prevista de estudios de viabilidad para 2025, el proyecto FCC se encuentra actualmente en una fase crucial donde se consolida su diseño y optimización tecnológica, con miras a obtener aprobación por parte del Consejo del CERN en 2028. A su vez, la comunidad científica internacional avanza en el desarrollo de experimentos y detectores que maximizarán el potencial científico de esta infraestructura.

Colaboración Internacional y Liderazgo

Las actividades asociadas al proyecto incluyen investigación y desarrollo en nuevas tecnologías de detección, construcción y validación de prototipos, así como estudios físicos para optimizar diseños. También se están desarrollando algoritmos avanzados para simulación, reconstrucción y procesamiento de datos, elementos clave para elaborar los futuros Informes de Diseño Conceptual (Conceptual Design Reports, CDR) relacionados con los detectores.

En este contexto colaborativo, el ILD reúne a 59 universidades y centros de investigación provenientes de América, Asia y Europa. El spokesperson, elegido democráticamente por las instituciones participantes, tiene la responsabilidad fundamental de coordinar el desarrollo y optimización del detector, liderar la organización científica del proyecto e impulsar sus objetivos estratégicos.

Aportaciones al Proyecto

Mary Cruz Fouz ha estado al frente del grupo ILD en el CIEMAT desde sus inicios. Desde 2021 también ocupa el cargo de coordinadora técnica dentro de la colaboración, dirigiendo actividades relacionadas con diseño, optimización e I+D vinculadas a las tecnologías propuestas para este experimento.

Actualmente, el grupo CIEMAT trabaja en investigaciones relacionadas con una de las dos tecnologías candidatas para el calorímetro hadrónico del ILD, además de realizar simulaciones Monte Carlo enfocadas en la física del bosón de Higgs y el leptón tau. También están desarrollando algoritmos avanzados para mejorar la reconstrucción energética en calorímetros altamente granulares mediante técnicas basadas en inteligencia artificial.

Trayectoria Profesional

Aparte de su papel en el ILD, Mary Cruz Fouz ha sido parte activa desde 1998 del experimento CMS en el CERN. A lo largo de su carrera ha ocupado diversas posiciones clave dentro del detector de muones, incluyendo la coordinación del sistema correspondiente y participando en órganos directivos fundamentales dentro de la colaboración CMS.