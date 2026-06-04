CETEM lanza la segunda edición del Premio Nacional Juan Carlos Muñoz para estudiantes del sector del hábitat

jueves 04 de junio de 2026 , 13:29h

CETEM ha abierto el plazo de inscripción para la II Edición del Premio Nacional "Juan Carlos Muñoz", dirigido a estudiantes de universidades españolas que hayan defendido su Trabajo de Fin de Grado o Fin de Máster en el último año. Este premio busca fomentar la excelencia académica e innovación en el sector del hábitat, abarcando áreas como diseño, sostenibilidad y nuevas tecnologías. El ganador recibirá un premio económico de 500 euros y la posibilidad de acceder a una beca en CETEM valorada en hasta 20.000 euros anuales. La fecha límite para presentar trabajos es el 30 de noviembre de 2026. Para más información, visita la web oficial de CETEM.

El Centro Tecnológico CETEM ha dado inicio al proceso de inscripción para la segunda edición del Premio Nacional Juan Carlos Muñoz, un galardón que busca promover la excelencia académica y la innovación en el sector del hábitat. Este reconocimiento está dirigido a estudiantes de universidades españolas que hayan defendido su Trabajo de Fin de Grado (TFG) o Trabajo de Fin de Máster (TFM) en el último año.

Con esta iniciativa, CETEM rinde homenaje a Juan Carlos Muñoz, quien fue expresidente del Centro Tecnológico y una figura fundamental en el desarrollo del sector del mueble, logrando posicionar su industria tanto a nivel nacional como internacional. Su legado empresarial y su compromiso con la formación e innovación continúan siendo fuente de inspiración para muchos.

Convocatoria abierta a diversas disciplinas

La convocatoria abarca trabajos en áreas como diseño, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, sostenibilidad, materiales avanzados, automatización y optimización de procesos productivos, entre otras disciplinas vinculadas a la innovación aplicable al sector del hábitat.

En la primera edición del premio, el ingeniero Jorge Pérez Polo fue reconocido por su proyecto “Diseño y control de una plataforma móvil con cámara para seguimiento de objetos en tiempo real mediante inteligencia artificial”, destacándose por su enfoque tecnológico y su potencial aplicación industrial.

Premios y requisitos para participar

Aparte del reconocimiento académico y la difusión del proyecto a través de los canales de CETEM, el ganador recibirá un premio económico de 500 euros y tendrá la oportunidad de optar a una beca para incorporarse al centro tecnológico durante un año, valorada en hasta 20.000 euros brutos anuales. Esta beca permitirá al premiado desarrollar su carrera profesional en un entorno innovador y colaborar directamente con empresas del sector.

Los interesados deberán presentar un formulario de inscripción junto con una copia del TFG o TFM, un resumen ejecutivo que no exceda las 10 páginas y un documento que acredite la calificación obtenida. La documentación se podrá enviar a través de la página web de CETEM hasta el 30 de noviembre de 2026.

Evaluación y selección final

A principios de 2027 se llevará a cabo la evaluación de todos los trabajos presentados, seleccionándose los diez mejores. Los finalistas tendrán que exponer sus proyectos en CETEM, permitiéndose excepcionalmente la presentación online si se justifica adecuadamente. El fallo del jurado se anunciará el 16 de febrero de 2027, tras una evaluación basada en la calidad del trabajo presentado, su exposición y una entrevista individual. Para asegurar transparencia y calidad en el proceso, el jurado estará compuesto por expertos de CETEM, representantes del ámbito empresarial y académicos.

Toda la información sobre esta iniciativa así como el formulario para inscribirse están disponibles en la web oficial de CETEM.

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