El Observatorio de Derechos Digitales impulsa más de 20 iniciativas para proteger derechos en la era digital

El Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa del Gobierno de España, ha llevado a cabo más de 20 acciones en su primer semestre para promover y proteger los derechos digitales. Estas actividades incluyen eventos, seminarios y un curso internacional enfocado en Iberoamérica. Se abordan temas como la igualdad digital, protección de datos y violencia de género online. Además, se destaca el pódcast "El algoritmo que sabía demasiado" y la creación de informes sobre el impacto de la inteligencia artificial. Con un presupuesto de 10,83 millones de euros, el programa busca garantizar un uso ético y responsable de la tecnología, fomentando la participación ciudadana en la defensa de los derechos digitales. Para más información, visita www.derechosdigitales.gob.es. El Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa pionera impulsada por el Gobierno de España, ha llevado a cabo más de 20 acciones en su primer semestre de actividad. Este espacio abierto, inclusivo y participativo tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre los avances y retos en materia de derechos digitales. Entre las actividades destacadas se encuentran eventos, seminarios y entrevistas que buscan combatir la desigualdad y la discriminación en línea, así como adaptar el marco jurídico a los desafíos tecnológicos actuales. Estas iniciativas fueron presentadas oficialmente en febrero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y abordan temas cruciales como la igualdad digital, derechos laborales, protección de datos y violencia digital de género. Acciones a nivel nacional e internacional Además del trabajo realizado dentro del país, el Observatorio ha desarrollado un curso internacional para promover y defender los derechos digitales. Esta formación online, llevada a cabo entre abril y mayo por la Universidad Católica de Uruguay, se centra especialmente en la realidad de Iberoamérica. Para acercar estos temas a la población, el Observatorio también produce diversos formatos de divulgación. Uno de los más destacados es el pódcast mensual ‘El algoritmo que sabía demasiado’, que explora dilemas éticos y sociales del mundo digital utilizando referencias culturales. Hasta la fecha, se han publicado cinco episodios. A esto se suman otros diez audiovisuales que presentan testimoniales y micro reportajes con expertos en la materia. Un programa respaldado por fondos europeos La iniciativa es impulsada por Red.es, entidad pública vinculada al Ministerio para la Transformación Digital. Forma parte del Programa Derechos Digitales, que cuenta con un presupuesto de 10,83 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación con fondos NextGenerationEU. De este monto, Red.es aporta el 80% y colabora con 150 entidades y 360 expertos. Uno de los objetivos clave del Observatorio es centralizar información sobre avances y desafíos relacionados con los derechos digitales tanto a nivel nacional como internacional. A través de su sitio web www.derechosdigitales.gob.es, se promueven buenas prácticas en torno a estos derechos y se publican materiales generados por el propio Observatorio y sus colaboradores. Análisis e informes sobre derechos digitales En este sentido, se están elaborando varios informes para evaluar la situación actual en España respecto a derechos digitales. Dos estudios ya disponibles analizan el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en ámbitos social y laboral. El primero examina las implicaciones de delegar funciones a la IA en las empresas; mientras que el segundo aborda los riesgos para la igualdad de género asociados al uso de algoritmos. A través de esta combinación de informes, materiales informativos y espacios para el debate, el Observatorio busca sensibilizar a la ciudadanía sobre estos temas críticos y fomentar un uso ético e inclusivo de las tecnologías digitales. Compromiso gubernamental con los derechos digitales Desde 2021, cuando se publicó la Carta de Derechos Digitales, España ha liderado esfuerzos para proteger estos derechos en entornos digitales. Con programas como este observatorio se busca equilibrar innovación tecnológica con protección ciudadana. Los derechos protegidos incluyen aspectos fundamentales como la privacidad en línea, acceso igualitario para personas con bajas competencias digitales y salvaguarda de menores y grupos vulnerables. Para lograrlo, se colabora con expertos en derechos digitales, instituciones públicas y organizaciones civiles. Desde el inicio del programa en 2024, se han llevado a cabo 50 eventos entre conferencias, seminarios y formaciones que involucran a diversas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón o Madrid. Más información: prensa@red.es La noticia en cifras Cifra Descripción Más de 20 Eventos, seminarios y entrevistas organizados 10,83 millones € Presupuesto del Programa Derechos Digitales 80% Aporte de Red.es al presupuesto 150 Entidades colaboradoras participantes 360 Personas expertas involucradas 50 Eventos celebrados desde el inicio de las acciones en 2024 No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

