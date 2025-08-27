Brother inaugura su tercer centro tecnológico en India

Brother Machinery India Private LTD. ha inaugurado un nuevo centro tecnológico en Pune, Maharashtra, marcando su tercera instalación dedicada a la exposición de máquinas herramienta en el país asiático. Este Brother Technology Center Pune, que comenzó operaciones el 5 de junio, tiene como objetivo ofrecer asistencia técnica y servicios de marketing a los clientes de la región.
La empresa, reconocida por sus innovaciones en soluciones de impresión, identificación y digitalización, busca fortalecer su presencia en un mercado que está viendo un crecimiento demográfico y económico significativo. Se espera que este aumento en la población y la expansión industrial genere una mayor demanda de máquinas herramienta, especialmente en sectores clave como el automotriz y el de vehículos de dos ruedas.
Nuevas instalaciones para un mercado en expansión
La apertura del centro en Pune complementa las iniciativas previas de Brother en India. En 2021, se estableció un centro tecnológico en Bangalore para mejorar el servicio postventa y la asistencia técnica. Al año siguiente, la compañía creó Brother Machinery India como una filial dedicada al negocio de maquinaria, seguido por otro centro tecnológico en Gurugram en 2023. Además, se prevé que Brother Machinery India inicie la producción local de máquinas herramienta en 2024.
Con esta nueva instalación en Pune, Brother podrá proporcionar soporte más cercano a sus clientes en la región occidental del país. Actualmente, la compañía cuenta con seis centros tecnológicos en Japón y trece más distribuidos globalmente.
Estrategias para el futuro
Aparte de las nuevas aperturas, Brother ha establecido una oficina comercial en Tianjin desde 2023 para potenciar su actividad comercial en el norte de China, donde existe una fuerte demanda de maquinaria capaz de realizar cortes metálicos.
El nuevo Centro Tecnológico no solo servirá para reforzar el apoyo al servicio técnico, sino que también se utilizará para demostrar la alta productividad y eficiencia medioambiental de las máquinas-herramienta de Brother. Los clientes tendrán la oportunidad de traer sus propias piezas para realizar pruebas prácticas de mecanizado.
De cara al futuro, Brother planea continuar con iniciativas que muestren a los clientes la efectividad y rendimiento sostenible de sus productos mediante seminarios y demostraciones prácticas. La empresa también se compromete a fortalecer su asistencia técnica postventa para asegurar que los usuarios puedan operar sus productos con confianza incluso después de la compra.
Con estos esfuerzos, Brother busca consolidar su posición y expandir su negocio dentro del dinámico mercado indio.
La noticia en cifras
|Cifra
|Descripción
|3
|Número de centros tecnológicos en la India
|2021
|Año de apertura del centro en Bangalore
|2023
|Año de apertura del centro en Gurugram
|19
|Número total de centros tecnológicos a nivel mundial (6 en Japón + 13 en el resto del mundo)