Brother inaugura su tercer centro tecnológico en India

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

Brother ha inaugurado un nuevo centro tecnológico en Pune, India, que será su tercera instalación dedicada a máquinas herramienta en el país. Este centro ofrecerá asistencia técnica y de marketing a los clientes locales, reforzando así la presencia de Brother en la región. La apertura del Brother Technology Center Pune se alinea con el crecimiento demográfico y económico de India, aumentando la demanda de máquinas herramienta, especialmente en los sectores automotriz y de motocicletas. Con este nuevo centro, Brother busca mejorar su servicio postventa y facilitar pruebas de mecanizado para sus clientes. La empresa ya cuenta con otros centros en Bangalore y Gurugram, consolidando su estrategia de expansión en el mercado indio. Para más detalles, visita el enlace.

Brother Machinery India Private LTD. ha inaugurado un nuevo centro tecnológico en Pune, Maharashtra, marcando su tercera instalación dedicada a la exposición de máquinas herramienta en el país asiático. Este Brother Technology Center Pune, que comenzó operaciones el 5 de junio, tiene como objetivo ofrecer asistencia técnica y servicios de marketing a los clientes de la región.

La empresa, reconocida por sus innovaciones en soluciones de impresión, identificación y digitalización, busca fortalecer su presencia en un mercado que está viendo un crecimiento demográfico y económico significativo. Se espera que este aumento en la población y la expansión industrial genere una mayor demanda de máquinas herramienta, especialmente en sectores clave como el automotriz y el de vehículos de dos ruedas.

Nuevas instalaciones para un mercado en expansión

La apertura del centro en Pune complementa las iniciativas previas de Brother en India. En 2021, se estableció un centro tecnológico en Bangalore para mejorar el servicio postventa y la asistencia técnica. Al año siguiente, la compañía creó Brother Machinery India como una filial dedicada al negocio de maquinaria, seguido por otro centro tecnológico en Gurugram en 2023. Además, se prevé que Brother Machinery India inicie la producción local de máquinas herramienta en 2024.

Con esta nueva instalación en Pune, Brother podrá proporcionar soporte más cercano a sus clientes en la región occidental del país. Actualmente, la compañía cuenta con seis centros tecnológicos en Japón y trece más distribuidos globalmente.

Estrategias para el futuro

Aparte de las nuevas aperturas, Brother ha establecido una oficina comercial en Tianjin desde 2023 para potenciar su actividad comercial en el norte de China, donde existe una fuerte demanda de maquinaria capaz de realizar cortes metálicos.

El nuevo Centro Tecnológico no solo servirá para reforzar el apoyo al servicio técnico, sino que también se utilizará para demostrar la alta productividad y eficiencia medioambiental de las máquinas-herramienta de Brother. Los clientes tendrán la oportunidad de traer sus propias piezas para realizar pruebas prácticas de mecanizado.

De cara al futuro, Brother planea continuar con iniciativas que muestren a los clientes la efectividad y rendimiento sostenible de sus productos mediante seminarios y demostraciones prácticas. La empresa también se compromete a fortalecer su asistencia técnica postventa para asegurar que los usuarios puedan operar sus productos con confianza incluso después de la compra.

Con estos esfuerzos, Brother busca consolidar su posición y expandir su negocio dentro del dinámico mercado indio.

La noticia en cifras