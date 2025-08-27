Apple considera usar la IA Gemini de Google para renovar Siri

Apple está considerando una colaboración con Google para utilizar el modelo de inteligencia artificial Gemini en la renovación de su asistente de voz Siri, que ha enfrentado retrasos. Según Bloomberg, Apple desarrolla dos versiones de Siri: una basada en modelos internos y otra que incorpora tecnologías externas. Este posible acuerdo podría revolucionar el desarrollo de IA, combinando la amplia base de usuarios de Apple con las avanzadas capacidades de IA de Google. La compañía planea lanzar nuevas características personalizadas para Siri el próximo año, buscando competir más eficazmente con asistentes rivales como Alexa y Google Assistant.

Apple se encuentra en conversaciones preliminares para aprovechar el modelo de inteligencia artificial Gemini de Google, con el objetivo de renovar su asistente de voz Siri, que ha sufrido múltiples retrasos. Según un informe de Bloomberg, la compañía está discutiendo con Google el desarrollo de un modelo de IA personalizado que podría servir como base para una versión mejorada de Siri.

Las fuentes del medio indican que Google está entrenando actualmente un modelo que podría operar en los servidores de Apple, tras haber explorado previamente asociaciones con Anthropic y OpenAI para integrar sus modelos en Siri.

Desarrollo de dos versiones de Siri

De acuerdo con Bloomberg, Apple está trabajando en dos versiones distintas de Siri: una basada en modelos desarrollados internamente y otra que emplea tecnologías de terceros. El analista Dan Ives, de Wedbush Securities, afirmó a Mobile World Live que una posible colaboración entre Apple y Google podría ser transformadora.

“Al combinar la vasta base de usuarios y el ecosistema de Apple con las avanzadas capacidades de IA de Google, ambas compañías podrían impulsar la innovación y el crecimiento. Es fascinante considerar las posibilidades y las implicaciones de esta asociación y cómo podría moldear el futuro del desarrollo de IA y las colaboraciones en la industria tecnológica”, comentó Ives.

Nuevos dispositivos y competencia en IA

Apple planea intensificar su enfoque en la inteligencia artificial lanzando una serie de dispositivos, incluido un robot de mesa equipado con una versión actualizada de Siri. Sin embargo, la empresa se encuentra rezagada frente a sus competidores en el desarrollo de modelos generativos de IA aplicables a sus dispositivos.

El CEO Tim Cook destacó en una llamada con empleados a principios de agosto que es crucial ganar terreno en IA, anunciando que una versión más personalizada de Siri estará disponible el próximo año. La actualización del asistente es una prioridad para Apple, especialmente para competir contra asistentes rivales como Amazon y Google.

Aplazamientos y cambios en la gestión

A pesar del interés por mejorar Siri, Apple ha enfrentado varios retrasos al implementar nuevas funciones habilitadas por IA. En marzo, la compañía anunció que las características mejoradas, inicialmente previstas para ser presentadas en junio de 2024, habían sido postergadas, aunque se espera su lanzamiento “en el próximo año”.

A finales de abril, Apple reestructuró el equipo directivo encargado del rediseño de Siri, incorporando empleados del grupo responsable del software Vision Pro.