Deutsche Telekom lanza navegador Comet para su teléfono AI con alta demanda global

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h





Deutsche Telekom ha avanzado en el desarrollo de su teléfono AI al asociarse con Perplexity AI para ofrecer el navegador Comet a algunos usuarios. Con 1.5 millones de personas en lista de espera, la compañía destaca la alta demanda por este servicio. Desde julio, los usuarios en EE. UU. han tenido acceso, y ahora se está abriendo a los usuarios del servicio Perplexity Pro en Alemania. Además, Deutsche Telekom ofrecerá un año de acceso gratuito a Perplexity Pro a través de su programa de lealtad MagentaMoments, integrando esta herramienta como parte esencial del T Phone 3. Comet actúa como un asistente personal en el navegador, facilitando tareas como programación y planificación de viajes. Deutsche Telekom ha dado un paso significativo en el desarrollo de su innovador teléfono AI, al fortalecer su colaboración con la empresa estadounidense Perplexity AI. Este avance se materializa con la disponibilidad del navegador Comet para ciertos usuarios del dispositivo, lo que refleja un creciente interés por esta herramienta. La operadora ha subrayado la demanda acumulada por Comet, revelando que 1.5 millones de personas a nivel mundial están en una lista de espera para acceder a este navegador. Desde julio, los usuarios en Estados Unidos han podido disfrutar de sus funciones, y ahora se abre el acceso a los clientes del servicio Perplexity Pro en Alemania. Acceso y beneficios del navegador Comet A partir de 2024, Deutsche Telekom ofrecerá acceso gratuito a Perplexity Pro durante un año a través de su programa de lealtad MagentaMoments. Además, integrará el chatbot como parte esencial de su T Phone 3, incluyendo una licencia de 18 meses. Ryan Foutty, vicepresidente de negocios de Perplexity, destacó que Deutsche Telekom fue la primera opción al considerar la expansión del navegador Comet a otros países. Este navegador se presenta como un asistente personal basado en inteligencia artificial que facilita tareas como la programación de citas, la planificación de viajes y la resolución de consultas generales. Misión hacia la democratización de la IA Rodrigo Diehl, miembro del consejo y director general de Telekom Deutschland (en la imagen), afirmó que el lanzamiento del navegador es un paso más en la misión del operador por “democratizar la IA y hacerla accesible para todos”. Esta iniciativa no solo busca satisfacer las necesidades actuales de los usuarios, sino también posicionar a Deutsche Telekom como líder en innovación tecnológica. La noticia en cifras Cifra Descripción 1.5 millones Número de personas en la lista de espera para acceder al navegador Comet. Julio Mes en que los usuarios en EE.UU. ganaron acceso a Comet. 2024 Año en que Deutsche Telekom ofrece acceso gratuito a Perplexity Pro por un año. 18 meses Duración de la licencia del chatbot incluida con el T Phone 3. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

