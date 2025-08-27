Lideres de la industria sueca presentan Sferical AI con Ericsson a la cabeza

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

Ericsson, junto a líderes de la industria como AstraZeneca y Saab, ha lanzado un consorcio de inteligencia artificial en Suecia bajo el nombre Sferical AI, designando a Jenny Nordlow como CEO. Este grupo también incluye a SEB Bank y Wallenberg Investments, con Anders Ynnerman como presidente ejecutivo. Sferical AI tiene como objetivo mejorar la competitividad industrial de Suecia mediante la creación de una infraestructura de computación en IA segura y soberana. Además, Nvidia planea abrir un centro tecnológico de IA en Suecia para impulsar la investigación y capacitar a la fuerza laboral local. La iniciativa busca posicionar al país en la vanguardia de las transformaciones empresariales impulsadas por la inteligencia artificial.

Un consorcio de inteligencia artificial con sede en Suecia, liderado por Ericsson, AstraZeneca y Saab, ha sido lanzado bajo la marca Sferical AI. En este contexto, se ha nombrado a Jenny Nordlow como la nueva CEO de la iniciativa.

Este consorcio empresarial, que fue anunciado en mayo, también incluye a importantes actores como el banco SEB y Wallenberg Investments. Junto a Nordlow, Anders Ynnerman, profesor de visualización científica en la Universidad de Linköping, asumirá el cargo de presidente ejecutivo.

Objetivos y Aspiraciones del Consorcio

Sferical AI tiene como objetivo aumentar la competitividad industrial de Suecia mediante la provisión de una infraestructura de computación en inteligencia artificial que sea mundialmente reconocida, soberana y segura. La meta final es posicionar al país a la vanguardia de las transformaciones empresariales impulsadas por la inteligencia artificial.

En este marco, el gigante tecnológico Nvidia ya se había comprometido previamente a abrir un centro de tecnología de IA en Suecia para fomentar la investigación en este sector y capacitar a la fuerza laboral local.

Visiones Futuras

Nordlow expresó su entusiasmo por colaborar con los socios del grupo para establecer “la próxima generación de infraestructura de IA en Suecia” y fortalecer así la competitividad del sector industrial sueco.

Sferical AI tendrá su sede en Linköping, Suecia, marcando un paso significativo hacia el avance tecnológico del país en el ámbito de la inteligencia artificial.