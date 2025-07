LO ÚLTIMO, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar Banerjee destaca la importancia de la ciencia en la lucha contra desigualdades en Europa Redacción Más artículos de este autor Por jueves 17 de julio de 2025 , 17:19h





El Premio Nobel de Ciencias Económicas 2019, Abhijit Banerjee, destacó la importancia de utilizar evidencia científica en el diseño y evaluación de políticas públicas para combatir las desigualdades y la pobreza en Europa. Durante un encuentro organizado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Banerjee enfatizó cómo los experimentos aleatorizados controlados son cruciales para medir el impacto real de las políticas. La ministra Diana Morant subrayó que España lidera a nivel internacional en políticas basadas en la ciencia, priorizando la justicia social y el bienestar de la sociedad. Para más información, visita el enlace. El Premio Nobel de Ciencias Económicas 2019, Abhijit Banerjee, ha enfatizado la importancia de aplicar métodos científicos en la evaluación de políticas públicas para combatir las desigualdades y la pobreza en Europa. Su intervención se produjo durante un encuentro celebrado en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, donde se discutieron estrategias para mejorar el diseño y la implementación de estas políticas. Banerjee, profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y cofundador del centro de investigación J-PAL, destacó que los experimentos aleatorizados controlados (RCTs) son herramientas clave para asegurar que las políticas sean efectivas y que los recursos se asignen adecuadamente. Este enfoque implica comparar los efectos reales de una política entre un grupo que la recibe y otro que no, seleccionando a los participantes de manera aleatoria. Enfoques estratégicos para la inclusión social Durante su presentación, Banerjee abordó varias cuestiones cruciales. Subrayó la necesidad de entender mejor cómo las transferencias monetarias pueden impactar positivamente a los grupos más vulnerables en Europa. También hizo hincapié en el diseño de estrategias eficaces para fomentar la adopción de prestaciones sociales, así como en el potencial transformador de la educación infantil temprana para romper ciclos intergeneracionales de pobreza. Además, mencionó la relevancia de los programas que apoyan la búsqueda activa de empleo y la importancia de cultivar aspiraciones universitarias entre estudiantes provenientes de entornos desfavorecidos. Estas iniciativas son fundamentales para construir una sociedad más equitativa. Compromiso gubernamental con la ciencia La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, clausuró el evento afirmando que “España está en la vanguardia internacional de las políticas públicas basadas en evidencia científica”. Morant subrayó que “la ciencia para la política pública es una prioridad del Gobierno” con el objetivo de avanzar hacia una mayor justicia social y mejorar las condiciones de vida en la sociedad. El acto también contó con la participación de Eva Ortega, secretaria general del Investigación, quien moderó un coloquio entre Banerjee y otros expertos como José Moisés Martín Carretero, director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), María Calle, subdirectora general del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Leire Salazar, investigadora del CSIC. Ver más noticias No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

