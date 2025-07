EMPRESAS, OPERADORAS, ACTUALIDAD CityFibre obtiene £2.3 mil millones para impulsar su crecimiento en el Reino Unido Redacción Más artículos de este autor Por miércoles 16 de julio de 2025 , 13:27h





CityFibre, un operador de banda ancha del Reino Unido, ha asegurado £2.3 mil millones en una ronda de financiamiento que incluye £500 millones en nueva equidad y una instalación de crédito de £800 millones para impulsar adquisiciones. Este capital permitirá a la empresa competir más eficazmente con BT Openreach y consolidar su posición en el sector altnet. CityFibre ha alcanzado 4.5 millones de hogares conectados a su red de fibra completa y planea duplicar su base de clientes para finales de 2025. La inversión se considera crucial para el crecimiento económico y la mejora de la infraestructura digital en el Reino Unido. La operadora de banda ancha británica CityFibre ha conseguido recaudar un total de £2.3 mil millones de accionistas y prestamistas existentes en una ronda de financiación que, según la empresa, acelerará su próxima fase de crecimiento en el país y facilitará futuras adquisiciones. Este movimiento tiene como objetivo fortalecer los recursos de la compañía para aumentar la competencia frente a BT Openreach. CityFibre ha indicado que la financiación incluye £500 millones en nueva capital proveniente de accionistas como Infrastructure at Goldman Sachs Alternatives, la Mubadala Investment Company de Abu Dhabi y Antin Infrastructure Partners. Nuevas facilidades financieras Además, se ha habilitado una denominada "accordion facility" por valor de £800 millones, destinada a impulsar la expansión mediante la adquisición de activos de fibra completa, lo que se utilizará para financiar fusiones y adquisiciones. La empresa también ha acordado una expansión de £960 millones en sus instalaciones de deuda existentes, respaldada por prestamistas que incluyen diversas instituciones financieras del Reino Unido, así como BBVA y Société Générale. Crecimiento y objetivos futuros A lo largo del último año, CityFibre alcanzó un hito al conectar 4.5 millones de hogares con su red de fibra completa y anunció su primer año con beneficios. La compañía tiene como objetivo duplicar su base de clientes para finales de 2025. El CEO de CityFibre, Greg Mesch, afirmó que la empresa buscará consolidar el sector alternativo y acelerar el ritmo de conexiones con los nuevos fondos. “Esta inversión multimillonaria en infraestructura digital crítica proporcionará beneficios significativos en todo el Reino Unido, ayudando a realizar potenciales y desbloquear el crecimiento económico”, añadió. Dicha financiación llega dos años después de las especulaciones sobre si el operador de fibra sería un posible objetivo de adquisición por parte de Virgin Media O2. Desde entonces, CityFibre ha estado buscando aumentar sus inversiones, advirtiendo que podría quedarse sin efectivo a mediados de 2025. La noticia en cifras Cifra Descripción £2.3 billion Total recaudado en la ronda de financiamiento £500 million Nueva equidad de accionistas £800 million Facilidad de "acordeón" para adquisiciones £960 million Expansión de las facilidades de deuda existentes 4.5 million Premisas alcanzadas con la red de fibra completa en los últimos 12 meses 2025 Año objetivo para duplicar la base de clientes No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

