Gobierno crea 1.241 nuevos puestos en organismos de investigación pública

El Gobierno de España ha aprobado 1.241 nuevas plazas para personal en los Organismos Públicos de Investigación, según la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025. Esta convocatoria incluye 602 plazas de ingreso libre y 639 por promoción interna, lo que representa un aumento significativo del 38,4% en las plazas de acceso libre respecto a 2018. La ministra Diana Morant destacó que esta medida busca fortalecer el empleo estable en el sistema público de ciencia y atraer talento investigador. Además, se implementarán mejoras en los procesos selectivos para hacerlos más ágiles y accesibles. Para más información, visita el enlace. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva Oferta de Empleo Público (OEP) para el año 2025, que incluye un total de 1.241 plazas destinadas a personal de los Organismos Públicos de Investigación bajo la supervisión del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU). De estas plazas, 602 serán de ingreso libre y 639 se asignarán mediante promoción interna. Esta decisión representa un aumento significativo: un 38,4% más en comparación con las plazas de acceso libre ofrecidas en 2018 y un asombroso 112,3% más en lo que respecta a la promoción interna. Nuevas oportunidades para el personal investigador Las posiciones estarán dirigidas a diversos perfiles profesionales, incluyendo personal científico titular, investigadores científicos, profesorado de investigación, técnicos superiores especializados, tecnólogos, técnicos especializados y ayudantes de investigación. La ministra Diana Morant ha expresado su satisfacción por esta medida, afirmando que “fortalecemos el empleo estable en el sistema público de ciencia atrayendo, impulsando y consolidando el talento investigador como nunca antes”. Además, destacó el compromiso del Gobierno por crear un sistema más ágil que ofrezca oportunidades efectivas y estables a quienes dedican su vida a la investigación. Mejoras en los procesos selectivos La OEP también introduce una serie de medidas diseñadas para racionalizar y agilizar los procesos selectivos en los Organismos Públicos de Investigación. Se implementarán bases genéricas elaboradas por la Dirección General de la Función Pública (DGFP), lo que facilitará la revisión y acelerará los trámites. Entre las mejoras se contempla una reducción en el número de especialidades y tribunales calificadores. Asimismo, se establecerán temarios estables a lo largo del tiempo y se disminuirá el número de ejercicios en los procesos selectivos. Estos ejercicios se llevarán a cabo en una sola jornada, eliminando además el temario común general para trasladarlo a un curso selectivo posterior. Se permitirá también la participación de titulados del Espacio Europeo de Investigación sin necesidad de presentar un certificado de equivalencia. En cuanto a los ejercicios donde no es necesaria la presencialidad, se prevé suprimirla para optimizar recursos. Apuesta por la inclusión La oferta estará sujeta a un cronograma oficial cuya ejecución será supervisada por el MICIU. Este plan incluirá estrategias específicas para difundir las convocatorias entre los interesados. Finalmente, se establecerán colaboraciones con entidades enfocadas en la discapacidad para fomentar la inclusión. Esto implicará incluir personas con discapacidad en los tribunales evaluadores así como aquellos con formación en igualdad. Ver más noticias La noticia en cifras Categoría Cifras Plazas totales aprobadas 1,241 Plazas de ingreso libre 602 Plazas por promoción interna 639 Aumento de plazas de acceso libre desde 2018 38.4% Aumento de plazas de promoción interna desde 2018 112.3% No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

