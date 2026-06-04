TECNALIA impulsa más de 4.700 proyectos de I+D+I para casi 2.000 empresas en 2025

jueves 04 de junio de 2026 , 13:09h

El Centro Tecnológico TECNALIA ha desarrollado más de 4.700 proyectos de I+D+I para cerca de 2.000 empresas en 2025, logrando un crecimiento del 3,1% respecto al año anterior. Con una facturación de 156 millones de euros, TECNALIA ha contribuido a generar 914 millones de euros de PIB en Euskadi. El centro, que cuenta con un equipo diverso y ha sido reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en España, se enfoca en la transferencia de tecnología y la innovación para enfrentar retos industriales. Para 2026, prevé una inversión de 24 millones de euros en nuevas infraestructuras y equipamientos estratégicos.

El Centro Tecnológico TECNALIA ha reportado un incremento del 3,1% en su actividad durante 2025 en comparación con el año anterior, desarrollando un total de 4.759 soluciones tecnológicas para 1.962 empresas. Este crecimiento se produce en un contexto de incertidumbre geopolítica y volatilidad que complica la inversión en I+D+i.

Las cifras fueron presentadas por el presidente de TECNALIA, Alex Belaustegui, y su director general, Jesús Valero. Este último destacó que “2025 ha sido un año marcado por un entorno geopolítico internacional inestable que ha impactado a las empresas; sin embargo, hemos logrado resultados récords que nos permiten contribuir a la reindustrialización y maximizar el impacto de la industria vasca”.

Impacto económico y social

Con una facturación de 156 millones de euros, TECNALIA ha experimentado un crecimiento del 5,4% respecto al año anterior. Su actividad ha generado un impacto significativo en el PIB de Euskadi, alcanzando los 914 millones de euros. Por cada euro invertido por las instituciones vascas en TECNALIA, se generan 34,10 euros en PIB.

La plantilla del centro tecnológico está compuesta por 1.512 profesionales, de los cuales el 43% son mujeres. Además, el 45% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, lo que refuerza la creación de empleo de calidad y promueve la igualdad en Euskadi. TECNALIA ha sido reconocida como una de las 100 mejores organizaciones para trabajar en España según Actualidad Económica.

Innovación y propiedad intelectual

En cuanto a la venta de propiedad intelectual (VPI), TECNALIA se posicionó entre las principales organizaciones europeas con ingresos superiores a los 6 millones de euros. Durante este período, creó tres start-ups deeptech y participó en otras 21 que generaron una facturación conjunta de 8,75 millones de euros. Actualmente, cuenta con 645 patentes y 388 registros de software, destacándose con un ratio del 91% en solicitudes concedidas desde 2012.

A nivel europeo, TECNALIA lidera como la primera organización privada española en contratación y participación dentro del programa Horizonte Europa, ocupando el puesto número 21 entre las 3.179 organizaciones participantes.

Iniciativas estratégicas para el futuro

TECNALIA mantiene una alineación estratégica con el Gobierno Vasco mediante diversas iniciativas que abarcan áreas como industria, alimentación y gastronomía, transición energética y salud. El director general enfatizó que “nuestros esfuerzos se han centrado en abordar grandes retos industriales desde movilidad hasta salud”, integrando estos objetivos dentro del Plan Estratégico 2025-2027.

En este plan se destacan catorce focos estratégicos relacionados con los desafíos planteados por el Gobierno Vasco, incluyendo la transición energética y la transformación digital. Entre los hitos más relevantes destaca el inicio de obras para un edificio dedicado a movilidad sostenible e inteligente en Donostia-San Sebastián.

Proyecciones para el ejercicio siguiente

De cara a 2026, TECNALIA prevé invertir 24 millones de euros —un aumento del 20% respecto al año anterior— destinados a nuevas infraestructuras y equipamientos estratégicos enfocados a la fabricación inteligente y digitalización.

El presidente concluyó afirmando: “Nuestro objetivo es claro: anticiparnos y acelerar la transferencia tecnológica hacia las empresas para enfrentar los retos futuros”. La estrategia se fundamentará en dos pilares: fomentar focos estratégicos como automatización flexible e inteligencia artificial.

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