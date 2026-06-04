ITECAM presenta un innovador hormigón para mobiliario urbano tras finalizar el proyecto MU-COAST

El proyecto MU-COAST, impulsado por el Área de Tecnologías de Hidrógeno de ITECAM, ha culminado con éxito tras tres años de intenso trabajo, logrando los objetivos técnicos y científicos que se habían planteado al inicio. Esta iniciativa ha dado lugar a un innovador concepto de mobiliario urbano, basado en un hormigón autocompactante de alta resistencia mecánica y sin armaduras.
Este nuevo material se posiciona en la categoría de los hormigones de ultra altas prestaciones (UHPFRC), pero presenta una ventaja significativa: su menor impacto económico y ambiental. Esto se debe a la incorporación de fibras recicladas provenientes de neumáticos fuera de uso (NFU), lo que contribuye a su sostenibilidad.
Durabilidad y calidad del nuevo hormigón
El resultado es un hormigón que destaca por su elevada durabilidad, especialmente en entornos costeros donde hay exposición a cloruros. Además, presenta acabados superficiales brillantes y libres de fisuras, lo que facilita su mantenimiento y extiende su vida útil en aplicaciones urbanas al aire libre.
En el desarrollo del proyecto, ITECAM ha diseñado metodologías innovadoras para la fabricación de moldes utilizando tecnologías avanzadas de impresión 3D. Entre las acciones más destacadas se encuentran:
- Nueva dosificación de hormigón, que reduce el contenido en cemento en comparación con los UHPFRC tradicionales e incorpora fibras recicladas.
- Optimización de moldes mediante impresión 3D SLA, FDM y MultiJet, logrando superficies precisas y con mínima rugosidad.
- Fabricación escalable de moldes 3D, con componentes desmontables que facilitan el desencofrado.
- Análisis de materiales para la fabricación 3D y mecanizado posterior.
- Pruebas de durabilidad y corrosión bajo condiciones marinas simuladas.
- Verificación experimental de prototipos en entornos reales.
Sostenibilidad como prioridad
No solo se trata de un material altamente duradero; también es respetuoso con el medio ambiente. Gracias al uso de materiales con baja huella de carbono, este hormigón está diseñado específicamente para entornos marinos, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y descarbonización en la industria constructiva.
El proyecto MU-COAST (CPP2021-008718) ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICIU) y la Unión Europea a través del programa NextGenerationEU/PRTR, marcando un avance significativo en la innovación del sector del mobiliario urbano.