La Clase de 2026 celebra su graduación en MIT

jueves 04 de junio de 2026 , 13:08h

La Clase de 2026 del MIT celebró su graduación con tres días de actividades llenas de alegría, incluyendo ceremonias de entrega de diplomas y reuniones. La comunidad del MIT se unió para honrar a los graduados, mientras la CEO de AMD, Lisa Su, ofreció el discurso principal en la ceremonia OneMIT. A pesar de las variaciones climáticas, el espíritu festivo se mantuvo alto durante todo el evento. Este artículo presenta una colección fotográfica que captura los momentos destacados de estas celebraciones. Para más información sobre las actividades y ceremonias, visita el enlace proporcionado.

En una celebración marcada por la alegría y el orgullo, la comunidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se unió para rendir homenaje a los miembros de la Clase de 2026, quienes fueron reconocidos esta semana por su arduo trabajo que les valió sus nuevos títulos.

Las festividades de graduación de 2026 abarcaron tres días repletos de ceremonias de entrega de diplomas, recepciones y reuniones en diversos puntos del campus. A pesar de las variaciones climáticas, el ánimo se mantuvo elevado; el miércoles comenzó con un clima soleado ideal para selfies, aunque posteriormente la lluvia hizo su aparición.

Un mensaje inspirador

La CEO y presidenta de Advanced Micro Devices, Lisa Su ’90, SM ’91, PhD ’94, fue la encargada de pronunciar el discurso principal en la ceremonia OneMIT, celebrada el jueves para todos los graduados. Los estudiantes de pregrado cruzaron el escenario durante su propia ceremonia el viernes. A lo largo de esta celebración de tres días, las cinco escuelas del MIT y el MIT Schwarzman College of Computing llevaron a cabo ceremonias para reconocer a sus estudiantes graduados. El viernes también marcó el inicio de un fin de semana dedicado a los Tech Reunions.

Paula Hammond, profesora del Instituto y decana de la Escuela de Ingeniería, dirigió unas palabras a los graduados que recibieron sus títulos en su escuela y en el MIT Schwarzman College of Computing: “Lo que hace especial al MIT no es solo lo que ocurre bajo esta cúpula. Lo que hace especial al MIT son ustedes”.

Un vistazo a la celebración

La siguiente serie fotográfica ofrece un vistazo a las actividades del Commencement del MIT durante toda la semana. Para más recaps y colecciones fotográficas adicionales, se pueden consultar las ceremonias correspondientes a la Escuela de Arquitectura y Planificación, la Escuela de Ingeniería/MIT Schwarzman College of Computing, así como la Escuela de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.