LO ÚLTIMO, APLICACIONES, ACTUALIDAD Ampliar Graduada de MIT celebra con su perro en la ceremonia de doctorado Redacción Más artículos de este autor Por jueves 04 de junio de 2026 , 13:06h





Michelle Quien, una estudiante de doctorado en ingeniería química en MIT, celebra su graduación con su perro Vinny, un querido compañero que ha estado a su lado durante todo su viaje académico. Su investigación se centra en un material innovador llamado 2DPA-1, que combina las propiedades del grafeno y el Kevlar, y tiene aplicaciones potenciales en tecnologías avanzadas. Michelle también compartió su experiencia personal al confeccionar un traje de graduación para Vinny, destacando la importancia de su mascota en su vida y estudios. Ahora, se une a una startup que desarrolla reactores nucleares portátiles. Esta historia resalta la conexión entre la ciencia y la vida personal, así como el papel de los animales en el bienestar emocional de los estudiantes. Graduación en MIT: La historia de una nanocientífica y su fiel compañero Michelle Quien, quien recientemente obtuvo su doctorado en el Departamento de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), compartió un momento entrañable durante su ceremonia de graduación. A su lado, Vinny, un perro que ha sido parte fundamental de su vida académica, lucía un elegante atuendo diseñado especialmente para la ocasión. Originaria de Moorestown, Nueva Jersey, Michelle se describe a sí misma como científica de materiales, aunque su formación es en ingeniería química. Su pasión por los materiales innovadores la llevó a explorar tecnologías de próxima generación. Durante sus estudios de pregrado en la Universidad Cornell, se familiarizó con los polímeros y la nanotecnología, además de adquirir experiencia en la industria de dispositivos médicos. Sin embargo, sintió que le faltaba un sentido más profundo de innovación, lo que la motivó a continuar sus estudios en MIT. Investigación pionera y futuro prometedor En el laboratorio del profesor Michael Strano, Michelle centró su investigación en un material novedoso que combina polímeros y nanomateriales. Este material, conocido como 2DPA-1, es una mezcla entre grafeno—reconocido por ser uno de los materiales más fuertes y conductores—y Kevlar, utilizado en chalecos antibalas. Su tesis ha sido crucial para establecer herramientas de caracterización que permitirán a futuros investigadores optimizar las propiedades de este material para diversas aplicaciones. Con miras al futuro, Michelle ha aceptado una oferta laboral con una startup dedicada a desarrollar reactores nucleares portátiles para zonas sin acceso a electricidad estable. En esta nueva etapa, abordará diferentes desafíos relacionados con los materiales utilizados en estos reactores. Un toque personal en la graduación Desde el inicio de su trayectoria doctoral, Michelle había soñado con que Vinny llevara un birrete y una toga para celebrar junto a ella. A lo largo de su PhD, Vinny no solo ha sido un compañero leal sino también un miembro esencial del grupo de investigación; su presencia ha contribuido a aliviar el estrés del equipo. Al no encontrar vendedores específicos para togas caninas en línea y siendo aficionada a las manualidades—como el crochet y la cerámica—decidió confeccionar una toga para su perro. Tras seguir varios tutoriales y utilizar las máquinas de coser disponibles en Metropolis, logró crear una vestimenta única para Vinny. A pesar de ser perfeccionista y desear seguir trabajando en el diseño, Michelle reconoce que Vinny siempre se verá adorable sin importar lo que lleve puesto. La graduación fue un momento lleno de alegría y gratitud por tener a Vinny a su lado durante este significativo hito académico. —Michelle Quien PhD ’26 No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

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