El Gobierno lanza cinco nodos de inteligencia artificial en toda España

El Gobierno de España ha dado un paso significativo en el ámbito de la inteligencia artificial, al extender las capacidades de la Factoría de Inteligencia Artificial del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Esta iniciativa se materializa con la creación de cinco nodos sectoriales que buscan potenciar el uso y desarrollo de esta tecnología en todo el país.
La articulación de este proyecto se llevará a cabo mediante una colaboración estratégica entre cinco centros tecnológicos: el Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de Valencia, la Fundación CTIC de Asturias, Eurecat de Cataluña, el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) y Tecnalia del País Vasco. Cada uno de estos nodos estará enfocado en sectores clave como salud, farmacéutica, biotecnología, energía, agricultura, clima, economía azul, finanzas y comunicación.
Inversión y objetivos del proyecto
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha destinado una inversión inicial de 2,7 millones de euros para poner en marcha estos nodos, cuya gestión estará a cargo de la UTE AI4ES. Este esfuerzo tiene como objetivo facilitar la adopción y aplicación práctica de la inteligencia artificial en sectores estratégicos y pequeñas y medianas empresas (pymes).
Los nodos sectoriales funcionarán como estructuras que fomentan la dinamización y acompañamiento en el uso de tecnologías basadas en IA. Se espera que estas iniciativas impacten positivamente en los procesos productivos y servicios ofrecidos por las organizaciones involucradas. Además, se realizarán eventos virtuales y presenciales a lo largo del territorio nacional para promover la colaboración entre los distintos actores del ecosistema.
Eventos programados y participación
El primer evento relacionado con esta iniciativa está programado para el próximo 16 de junio, donde se llevará a cabo un workshop online abierto a todos los interesados. Este encuentro servirá no solo como presentación del programa, sino también como un espacio participativo para identificar desafíos y necesidades específicas dentro de cada sector.
A lo largo del año, se prevé organizar un evento híbrido en Barcelona que incluirá talleres de networking dirigidos a pymes. De esta manera, el Gobierno busca conectar a los agentes sectoriales con los recursos tecnológicos y científicos disponibles en la Factoría de Inteligencia Artificial del BSC-CNS.
La noticia en cifras
|Cifra
|Descripción
|2,7 millones de euros
|Inversión total destinada a la creación de los nodos sectoriales.
|5
|Número de nodos sectoriales que se pondrán en marcha.
|16 de junio
|Fecha del primer evento programado.
|5
|Número de centros tecnológicos involucrados en la iniciativa.