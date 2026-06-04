Óscar López destaca la reindustrialización verde y digital como clave para el crecimiento de España ante la OCDE

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado el proceso de reindustrialización que está experimentando España, con un enfoque particular en la transformación digital y la transición ecológica. Durante su intervención en la Reunión Ministerial del Consejo de la OCDE en París, López subrayó que estos elementos son fundamentales para los positivos datos económicos que el país ha presentado, como se refleja en el último informe de la OCDE.
En su discurso, el ministro hizo hincapié en que se prevé un crecimiento del 2,2% para España en 2026, una cifra que atribuyó a la apuesta por la reindustrialización desde una perspectiva digital y verde. “La transformación digital es clave”, afirmó, añadiendo que aunque “España y Europa somos conscientes de que perdimos la primera parte de la carrera de la IA, no vamos a perder la segunda, que es la adopción de la IA”.
Ejes estratégicos de transformación
López delineó tres pilares esenciales sobre los cuales se fundamenta la estrategia española en este ámbito. En primer lugar, mencionó “el talento y la formación”, señalando que las universidades españolas han sido dotadas con numerosas cátedras dedicadas a la inteligencia artificial.
El segundo pilar se centra en las infraestructuras. El ministro destacó que España cuenta ya con dos fábricas europeas dedicadas a la IA y expresó su ambición de establecer una de las primeras gigafactorías del continente. Por último, se refirió a la “soberanía” industrial como un aspecto crucial. “Estamos invirtiendo en todas las capas de la IA”, indicó, haciendo referencia tanto a actividades mineras como a empresas especializadas en modelos de BLM.
Apuesta por nuevas tecnologías
Para concluir su intervención, Óscar López reafirmó el compromiso del Gobierno español con respecto a la transformación digital y las tecnologías disruptivas, abarcando desde la inteligencia artificial hasta los avances cuánticos. Esta declaración resalta el enfoque proactivo del país hacia un futuro industrial más sostenible y tecnológicamente avanzado.