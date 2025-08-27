Google modifica políticas de aplicaciones para cumplir con regulaciones de la UE

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

Google ha actualizado sus políticas de la Play Store para cumplir con la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. Estos cambios permiten a los desarrolladores dirigir más fácilmente a los usuarios fuera del ecosistema de Google para realizar compras dentro de las aplicaciones y suscripciones. Además, se implementa una estructura de tarifas escalonadas que reduce los costos iniciales para las empresas de aplicaciones. Google también ha introducido medidas adicionales de seguridad y transparencia para proteger a los usuarios al interactuar con enlaces externos. Estas modificaciones responden a preocupaciones regulatorias sobre la falta de flexibilidad y las tarifas excesivas impuestas por Alphabet. Para más detalles, visita el enlace.

Google ha anunciado una serie de modificaciones en los términos y condiciones de su Play Store dirigidas a desarrolladores de aplicaciones, con el objetivo de cumplir con la Digital Markets Act de la Unión Europea. La compañía asegura que estas actualizaciones ofrecen un equilibrio entre la flexibilidad del usuario y la seguridad.

Bajo las nuevas normativas, los desarrolladores que cumplan con los requisitos de elegibilidad podrán dirigir más fácilmente a los usuarios fuera del ecosistema de Google para realizar compras dentro de las aplicaciones y suscripciones.

Nuevas Estructuras de Tarifas

Además, se implementará una estructura tarifaria escalonada que reducirá las tarifas iniciales que deben pagar las empresas de aplicaciones externas. Esta medida busca facilitar la entrada y operación de nuevos desarrolladores en el mercado.

“Como parte de nuestro continuo cumplimiento con la Digital Markets Act, hemos realizado actualizaciones adicionales en nuestro programa de ofertas externas para ofrecer más flexibilidad a los desarrolladores, al mismo tiempo que equilibramos las necesidades de confianza y seguridad en todo el ecosistema”, explicó Google.

Advertencias por Parte de la Comisión Europea

En marzo pasado, la Comisión Europea advirtió a Alphabet, matriz de Google, sobre su opinión preliminar respecto a que las políticas actuales de la tienda de aplicaciones no cumplían con la legislación vigente. Según el organismo, “los desarrolladores de aplicaciones están impedidos para dirigir libremente a los consumidores hacia otros canales en busca de mejores ofertas”.

Las críticas también se centraron en las tarifas impuestas por Google. Aunque el regulador aceptó que la empresa podría recibir pagos por “facilitar la adquisición inicial de un nuevo cliente a través de Google Play”, consideró que las tarifas cobradas por Alphabet son excesivas.

Aumento en Seguridad y Transparencia

En su declaración sobre estos cambios recientes, Google también mencionó que está introduciendo “medidas adicionales de seguridad y transparencia”. La compañía argumenta que “los enlaces que dirigen a los usuarios fuera del entorno seguro de Play en el ecosistema abierto de Android pueden exponer a los usuarios a serias amenazas a su seguridad”.