Colt presenta avances significativos en su Informe de Sostenibilidad 2024

Colt Technology Services ha publicado su Informe de Sostenibilidad 2024, destacando una reducción del 10% en las emisiones de CO2e respecto a 2023 y un 35% desde 2019. La empresa donó más de medio millón de euros a 67 organizaciones benéficas y logró la calificación Platino de EcoVadis por tercer año consecutivo. Colt se compromete a reducir sus emisiones en un 90% para 2045, utilizando 2019 como base. El informe también resalta el uso del 97,4% de electricidad renovable en sus operaciones y el reciclaje de más de 590 toneladas de hardware informático. Para más detalles, consulta el informe completo en su sitio web. Colt Technology Services ha presentado su cuarto Informe de Sostenibilidad, donde se destacan los logros alcanzados en el ámbito medioambiental, social y de gobernanza (ESG) durante el año 2024. Este informe revela que las emisiones de CO2e se han reducido un 10% en comparación con 2023 y un 35% respecto a 2019. Además, la empresa ha donado más de medio millón de euros a 67 organizaciones benéficas a través de su programa de Responsabilidad Social Corporativa. Estos esfuerzos reflejan el compromiso continuo de Colt hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social. Compromisos y Avances Significativos En los últimos 12 meses, Colt ha logrado importantes hitos, como la obtención de la calificación Platino de EcoVadis por tercer año consecutivo y una colaboración con Arctic Arts Project, una organización sin ánimo de lucro enfocada en combatir el cambio climático mediante la educación y la concienciación. El informe detalla que Colt se ha comprometido a reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2045, tomando como base el año 2019. Este objetivo ambicioso es parte integral del enfoque global de la compañía hacia la neutralidad climática. Aproximaciones a las Cero Emisiones Netas Entre los logros destacados se encuentran: Las emisiones de CO2e basadas en el mercado se han reducido en un 35% respecto al año base 2019, y un 10% respecto al año anterior (2023).

Se ha logrado una reducción del 79% en las emisiones de alcances 1 y 2 comparado con 2019, y del 34% respecto al año anterior.

Las emisiones de alcance 3 han disminuido un 31%% desde 2019 y un 9%% desde el año pasado. A medida que Colt avanza hacia sus objetivos sostenibles, el informe también resalta que el 97.4%% de la electricidad utilizada proviene de fuentes renovables, lo que subraya su compromiso con prácticas energéticas responsables. Aportaciones Sociales y Reconocimientos Keri Gilder, CEO de Colt Technology Services, enfatiza que “el papel de las empresas ha evolucionado”, destacando la importancia de actuar con integridad y devolver a la sociedad. Gilder asegura que el último informe refleja esta creencia en acción, mostrando historias y avances significativos. Aparte del enfoque medioambiental, Colt también ha ampliado su estrategia social global para empoderar comunidades mediante educación digital e inclusión. En este contexto, se donaron más de 564.940€, lo que representa un incremento del 114%% respecto al año anterior. Diversidad e Inclusión en Colt A nivel interno, Colt ha hecho progresos notables en diversidad e inclusión. El 44.7%% de las nuevas contrataciones fueron mujeres, superando ampliamente el promedio del sector del <17%. A medida que Colt continúa su trayectoria hacia una mayor sostenibilidad y responsabilidad social, estos esfuerzos son reconocidos internacionalmente. La empresa recibió varios premios por sus iniciativas innovadoras en sostenibilidad y diversidad. Consulta el informe aquí. La noticia en cifras Cifra Descripción 10% Reducción de las emisiones de CO2e en comparación con 2023. 35% Reducción de las emisiones de CO2e respecto a 2019. 564,940€ Total donado a 67 organizaciones benéficas en 2024. 590.5 toneladas Cantidad de hardware reciclado, equivalente a unas 2,200 toneladas de CO2. 97.4% Porcentaje de electricidad utilizada en operaciones provenientes de fuentes renovables. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

