Marquez brilla en MotoGP gracias a un robot innovador de Ducati

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

Marc Marquez, piloto de Ducati Corse, está dominando la temporada 2025 de MotoGP, gracias a su talento y a la tecnología avanzada que lo respalda. Junto a su compañero Francesco Bagnaia, Marquez ha ganado 9 de 13 carreras, impulsado por el robot NTB-01 y tecnología digital de Lenovo. Este robot recopila datos sobre las condiciones de la pista y las observaciones de los pilotos durante sus recorridos en cada circuito. Con sensores avanzados y un sistema de mapeo preciso, NTB-01 ayuda a crear un gemelo digital de cada pista, permitiendo optimizar el rendimiento de la moto antes de las carreras. La colaboración entre Ducati y Lenovo está revolucionando el motociclismo, mejorando no solo el rendimiento en pista, sino también la experiencia tecnológica del equipo. Para más detalles sobre esta innovadora tecnología en MotoGP, visita el artículo completo.

El piloto de Ducati Corse, Marc Márquez, está arrasando en la temporada 2025 del campeonato mundial de motociclismo. Sin embargo, su éxito no se debe únicamente a su excepcional talento ni a la calidad técnica de su motocicleta, considerada una de las mejores jamás fabricadas. Junto a su compañero de equipo, Francesco Bagnaia, ambos con múltiples títulos mundiales en sus vitrinas, están recibiendo apoyo adicional de un robot y tecnología de gemelos digitales gracias a su socio estratégico, Lenovo.

El robot NTB-01 del equipo Ducati Lenovo sigue a los pilotos mientras recorren cada circuito en el calendario de 22 carreras de MotoGP, recopilando una gran cantidad de datos sobre el entorno y las condiciones del trazado. Además, recoge las observaciones de los pilotos sobre las líneas óptimas para competir.

Un aliado tecnológico en la pista

Márquez ha logrado una impresionante victoria en nueve carreras principales y doce sprints de las trece disputadas hasta ahora en 2025, sin mostrar signos de desaceleración. En una entrevista con Mobile World Live, Andrea Gorfer, diseñador de sistemas electrónicos en Ducati Corse, explicó cómo funciona el robot y qué ventajas ha aportado al equipo desde su introducción durante la temporada 2024.

Gorfer describió el NTB-01 como un sistema de tracción diferencial que sigue a un humano para mapear el entorno del circuito. Este robot utiliza una "cámara estéreo" montada en la parte frontal para reconocer y seguir a una persona a una distancia establecida.

Recolección precisa de datos

El sistema permite al robot reconstruir el terreno cercano a la trayectoria del piloto. Al operar a un ritmo pausado en lugar de montar sensores en motocicletas que alcanzan velocidades superiores a los 300 km/h, el NTB-01 puede recopilar datos precisos. Equipado con numerosos sensores, utiliza LiDAR para escaneos verticales, completando una revolución en solo 0.1 segundos. Gorfer también destacó el uso de unidades de medición inercial e inclinómetros para aplicar técnicas avanzadas como la localización y mapeo simultáneo (SLAM).

"Hay 15 sensores a bordo que se comunican a través de la red del robot", explicó Gorfer, añadiendo que esta comunicación ocurre cada 0.01 segundos para correlacionar y fusionar los marcos LiDAR, lo que permite una reconstrucción digital precisa del entorno.

Creación del gemelo digital

La estación de trabajo ThinkStation P360 Ultra de Lenovo se utiliza para recopilar y procesar los datos generados por el NTB-01. Esta información es vasta; además del mapeo detallado, el robot recolecta datos estratégicos sobre los bordes y dimensiones físicas del circuito: longitud, ancho e inclinación.

El análisis exhaustivo proporcionado por la combinación de sensores inerciales y GPS diferencial ofrece una precisión milimétrica. Todos estos datos son utilizados para crear un gemelo digital de cada circuito, permitiendo al equipo probar virtualmente un modelo tridimensional de la moto y ajustar parámetros clave antes incluso de dar la primera vuelta.

Innovaciones continuas

A medida que Ducati Corse avanza en su colaboración con Lenovo, se han reportado beneficios significativos. Se estima que el enfoque basado en gemelos digitales podría reducir hasta tres segundos los tiempos por vuelta del piloto. Aunque parece mucho tiempo solo por parte del robot, dentro del contexto tecnológico complejo proporcionado por Lenovo Italia se vislumbran claras ventajas competitivas.

Ducati Corse continúa trabajando para simplificar la experiencia del usuario con el NTB-01, automatizando procesos operativos y reduciendo la carga laboral del operador. Actualmente se encuentra evaluando niveles superiores de autonomía para el robot y planea fusionar imágenes capturadas por cámaras con datos LiDAR para crear reconstrucciones más realistas del circuito.

Una mirada hacia el futuro

A medida que avanza la temporada 2025, queda claro que la asociación entre Ducati Corse y Lenovo está dando frutos tangibles. Con Márquez liderando cómodamente este año y Bagnaia perdiendo un tercer campeonato consecutivo por apenas diez puntos en 2024, es evidente que este enfoque innovador está transformando el panorama competitivo en MotoGP.

