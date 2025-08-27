Optus designa a John Arthur como nuevo presidente del consejo

Optus, la compañía de telecomunicaciones propiedad de Singtel, ha designado a John Arthur como nuevo presidente de su junta directiva, en sustitución de Paul O’Sullivan, quien renunció tras una década en el cargo.
O’Sullivan fue director general de móviles en Cable and Wireless Optus cuando Singtel adquirió la empresa en 2001. En su trayectoria, ocupó el puesto de COO en Optus antes de convertirse en CEO en 2004. Además, entre 2012 y 2014, lideró el grupo de consumo de Singtel. Su nombramiento como presidente de Optus se produjo en 2014.
Agradecimientos y nuevos nombramientos
Yuen Kuan Moon, CEO del grupo Singtel, expresó: “Queremos extender nuestro más profundo agradecimiento a Paul por sus años de servicio y liderazgo, aportando más opciones e innovación a los clientes, mientras fortalecía la posición de Optus en el mercado.”
Arthur se unió al comité asesor del operador australiano en julio de 2019 antes de convertirse en miembro del consejo. Desde 2022, también ha sido parte del consejo de Singtel y ha ejercido como director de la unidad ICT de la compañía.
Cambios en la junta directiva
En otro movimiento significativo, Andrew Parker se incorporará a la junta de siete miembros de Optus como director no ejecutivo y asumirá el liderazgo del comité de auditoría que deja vacante Arthur.
Con 10.7 millones de suscriptores, Optus se posiciona como el segundo operador más grande en Australia, solo detrás de Telstra, que cuenta con 12 millones.