Optus designa a John Arthur como nuevo presidente del consejo

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

Optus, la segunda operadora más grande de Australia, ha nombrado a John Arthur como nuevo presidente de su junta directiva, reemplazando a Paul O’Sullivan, quien renunció tras una década en el cargo. O’Sullivan fue clave en la evolución de Optus desde su adquisición por Singtel en 2001. Yuen Kuan Moon, CEO del grupo Singtel, agradeció a O’Sullivan por su liderazgo y contribuciones al crecimiento de la empresa. John Arthur, que se unió al comité asesor de Optus en 2019, también ha sido parte del consejo de Singtel. Andrew Parker se incorpora como nuevo director no ejecutivo y asumirá la presidencia del comité de auditoría. Para más detalles, visita el enlace.

Optus, la compañía de telecomunicaciones propiedad de Singtel, ha designado a John Arthur como nuevo presidente de su junta directiva, en sustitución de Paul O’Sullivan, quien renunció tras una década en el cargo.

O’Sullivan fue director general de móviles en Cable and Wireless Optus cuando Singtel adquirió la empresa en 2001. En su trayectoria, ocupó el puesto de COO en Optus antes de convertirse en CEO en 2004. Además, entre 2012 y 2014, lideró el grupo de consumo de Singtel. Su nombramiento como presidente de Optus se produjo en 2014.

Agradecimientos y nuevos nombramientos

Yuen Kuan Moon, CEO del grupo Singtel, expresó: “Queremos extender nuestro más profundo agradecimiento a Paul por sus años de servicio y liderazgo, aportando más opciones e innovación a los clientes, mientras fortalecía la posición de Optus en el mercado.”

Arthur se unió al comité asesor del operador australiano en julio de 2019 antes de convertirse en miembro del consejo. Desde 2022, también ha sido parte del consejo de Singtel y ha ejercido como director de la unidad ICT de la compañía.

Cambios en la junta directiva

En otro movimiento significativo, Andrew Parker se incorporará a la junta de siete miembros de Optus como director no ejecutivo y asumirá el liderazgo del comité de auditoría que deja vacante Arthur.

Con 10.7 millones de suscriptores, Optus se posiciona como el segundo operador más grande en Australia, solo detrás de Telstra, que cuenta con 12 millones.