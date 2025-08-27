NVIDIA lanza el kit de desarrollo DRIVE AGX Thor para vehículos autónomos

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

NVIDIA ha lanzado su nuevo kit de desarrollo DRIVE AGX Thor, diseñado para impulsar la creación de vehículos autónomos más seguros y eficientes. Este kit, que funciona con el sistema operativo NVIDIA DriveOS 7, está destinado a desarrolladores y empresas del sector automotriz que buscan herramientas avanzadas para enfrentar la creciente complejidad de los sistemas de vehículos autónomos.

Con el avance de tecnologías como la inteligencia artificial generativa y modelos de visión razonada, los desarrolladores requieren plataformas que cumplan con estrictos estándares de seguridad automotriz. El kit DRIVE AGX Thor, disponible para preordenar y cuya entrega está programada para septiembre, proporciona un entorno robusto para acelerar el diseño, pruebas y despliegue de soluciones de movilidad inteligente.

Características Técnicas del Kit

Construido sobre la arquitectura Blackwell de NVIDIA y equipado con CPUs Arm Neoverse V3AE, este kit es ideal para el desarrollo automotriz. Ofrece suficientes entradas/salidas para soportar cámaras, radares y lidars, así como interfaces comunes de vehículos como GbE/10GbE y PCI-Express. Además, cumple con las exigencias de seguridad funcional (ISO 26262) y ciberseguridad (ISO 21434) establecidas por la industria automotriz.

Las principales compañías automotrices del mundo están adoptando el DRIVE AGX Thor. Entre ellas se encuentran BYD, GAC, IM Motors, Li Auto, Volvo Cars, Xiaomi y Zeekr. También empresas dedicadas al transporte autónomo como Aurora, Gatik, PlusAI y Waabi están construyendo sobre esta plataforma innovadora.

Ecosistema en Expansión

NVIDIA también colabora con diversas empresas en el ámbito de software para vehículos autónomos. Compañías como DeepRoute.ai, Nuro, WeRide y ZYT utilizan DRIVE AGX Thor en sus plataformas. Los sistemas de producción del kit están disponibles a través de proveedores líderes como Continental Automotive, Desay SV, Lenovo, Magna y Quanta.

El soporte para DRIVE AGX Thor se extiende a un número creciente de pioneros en tecnología de sensores y sistemas embebidos, incluyendo a AdaCore, Lauterbach, OMNIVISION, QNX y Vector.

Sistemas Integrales de Seguridad AV

Diseñado para cumplir con los estándares más altos en seguridad automotriz, el DRIVE AGX Thor forma parte del sistema integral conocido como NVIDIA Halos. Este sistema combina tecnologías avanzadas de hardware y software con investigaciones punteras en seguridad para vehículos autónomos.

NVIDIA Halos ofrece un enfoque holístico hacia la seguridad automotriz:

A nivel tecnológico, abarca la seguridad de plataforma, algoritmos y ecosistemas.

A nivel de desarrollo, incluye salvaguardias durante el diseño, despliegue y validación.

A nivel computacional, integra entrenamiento e implementación de IA utilizando tres potentes computadoras: el sistema NVIDIA DGX para entrenamiento AI, junto con NVIDIA Omniverse y NVIDIA Cosmos corriendo sobre NVIDIA OVX para simulación, además del propio NVIDIA DRIVE AGX para la implementación final.

Paso Inicial Hacia el Futuro Autónomo

Para conocer más sobre este innovador kit, se puede ver el video de unboxing del NVIDIA DRIVE AGX Thor disponible en línea. Además, los interesados pueden unirse al programa del SDK Developer Program en la página oficial de NVIDIA.

Por último, se invita a explorar más sobre el kit desarrollador NVIDIA Jetson AGX Thor así como los módulos NVIDIA Jetson T5000 — ambos accesibles actualmente — que empoderan a los desarrolladores robóticos para construir un futuro basado en la inteligencia artificial física.

