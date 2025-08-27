Telit Cinterion se asocia con NVIDIA para potenciar el IoT 5G

Telit Cinterion ha fortalecido su colaboración con NVIDIA, anunciando que está cerca de completar pruebas de validación para utilizar la plataforma de IA generativa y robótica de NVIDIA en sus equipos compatibles con 5G. La empresa planea integrar el sistema NVIDIA Jetson Thor en varios módulos IoT 5G, lo que promete mejorar la conectividad para máquinas autónomas y sistemas de IA móviles. Este sistema ofrece un aumento significativo en el rendimiento de computación AI y eficiencia energética, lo que es fundamental para el desarrollo de dispositivos robóticos y humanoides. Para más información, visita el enlace a la noticia.

Telit Cinterion y NVIDIA: Una Alianza para Impulsar el IoT 5G

La empresa proveedora de módulos IoT, Telit Cinterion, ha estrechado lazos con NVIDIA, anunciando pruebas de validación para la plataforma especializada en robótica y IA generativa de la compañía de chips, destinada a su equipamiento compatible con 5G.

Según declaraciones de Telit Cinterion, se encuentra en las etapas finales de estas pruebas, con planes de integrar el sistema NVIDIA Jetson Thor en una variedad de módulos IoT 5G, que incluyen el modelo FE920C04 y otras unidades de capacidad reducida (RedCap).

Mejoras en Conectividad y Eficiencia Energética

La ampliación de la integración con la gama Jetson de NVIDIA promete ofrecer “conectividad de alto rendimiento para máquinas autónomas y sistemas móviles de IA” según afirmaciones realizadas por Telit Cinterion.

La plataforma Jetson Thor de NVIDIA utiliza un par de GPUs Blackwell y cuenta con 128GB de memoria, lo que le proporciona capacidades avanzadas de computación en IA. La compañía asegura que esta configuración representa un aumento del 7.5 veces en capacidad computacional para IA y una mejora del 3.5 veces en eficiencia energética comparado con su producto Jetson AGX Orin.

Manish Watwani, presidente de productos IoT en Telit Cinterion, destacó que el 5G es “una capacidad fundamental para dispositivos robóticos humanos y móviles basados en IA”. Además, añadió que el producto de NVIDIA está “desbloqueando nuevos niveles de computación para sistemas autónomos”.

