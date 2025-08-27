Capgemini adquiere Cloud4C para potenciar sus servicios en la nube y AI

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

Capgemini avanza en la adquisición de Cloud4C, socio de SAP

Capgemini ha firmado un acuerdo para adquirir a Cloud4C, un proveedor de servicios gestionados, lo que le permitirá expandir su presencia en los servicios de nube híbrida y soberana, además de fortalecer sus capacidades en inteligencia artificial (IA) y automatización.

La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y permitirá a Capgemini integrar las plataformas de bajo código y listas para IA de Cloud4C, así como los marcos específicos por vertical en su oferta. Esta integración promete enriquecer el portafolio de servicios del gigante tecnológico.

Un socio estratégico en el ámbito global

Con sede en Singapur, Cloud4C opera en 29 países y ofrece a las empresas servicios que abarcan desde consultoría hasta migración de stacks y operaciones en la nube híbrida. Además, proporciona servicios complementarios como ciberseguridad, recuperación ante desastres y cumplimiento normativo.

Capgemini ha destacado que esta adquisición acelerará sus ofertas de IA generativa (genAI) y apoyará el desarrollo de soluciones específicas para distintas industrias. La compañía también ha señalado oportunidades de venta cruzada entre las bases de clientes de ambas entidades.

Afirmaciones del CEO y perspectivas futuras

Aiman Ezzat, CEO de Capgemini, comentó que este acuerdo “permitirá al Grupo liderar plataformas de automatización en la nube impulsadas por genAI, junto con soluciones escalables específicas para la industria que sabemos que nuestros clientes desean y necesitan a nivel mundial”.

Ezzat también subrayó que la “plataforma altamente automatizada y los procesos” de Cloud4C, junto con su sólida experiencia como socio estratégico con SAP, hacen que esta asociación sea ideal “ya que hemos sido socios estratégicos con SAP durante décadas”.

Este anuncio se produce mientras Capgemini continúa ampliando su portafolio de servicios digitales e inteligencia artificial. El mes pasado, la empresa acordó adquirir al proveedor de servicios empresariales digitales WNS por 3.3 mil millones de dólares, buscando capitalizar la creciente adopción empresarial de sistemas de IA agentiva.