RATP y Siemens avanzan en la automatización del Metro de París

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

RATP Group ha renovado su colaboración con Siemens Mobility para la automatización del Metro de París, adjudicando un contrato que incluye equipamiento para 66 trenes y un centro de control. Este acuerdo se centra en la implementación de tecnología sin conductor en la Línea 13, prevista para completarse a finales de 2032. Siemens utilizará su tecnología CBTC GoA4, lo que permitirá operaciones autónomas y mejorará la capacidad y fiabilidad del servicio. Además, el proyecto apoya los objetivos medioambientales de RATP, alineándose con su compromiso de ofrecer transporte descarbonizado y eficiente. La modernización de la Línea 13 beneficiará a más de medio millón de pasajeros diarios.

RATP y Siemens: Un paso adelante en la automatización del Metro de París

El Grupo RATP, operador de transporte público francés, ha decidido continuar su colaboración con Siemens Mobility para avanzar en la automatización de la red ferroviaria subterránea del Metro de París. En este contexto, se ha adjudicado un contrato que incluye el equipamiento de 66 trenes y un centro de control.

Dicho contrato contempla la incorporación de tecnología sin conductor en la Línea 13 del metro, con una implementación total prevista para finales de 2032. Según Siemens, el acuerdo abarca no solo el equipamiento de los trenes, sino también el centro de control operativo y otros sistemas de automatización.

Un contrato significativo para el futuro del transporte

Siemens ha calificado este acuerdo con RATP como un “contrato importante”. Este nuevo proyecto sigue a trabajos previos de automatización en tres líneas adicionales del Metro de París y utilizará la tecnología CBTC GoA4 del proveedor para ofrecer “operaciones sin conductor que aumenten la capacidad de transporte y la fiabilidad del servicio”.

Marc Ludwig, CEO de Siemens Mobility Rail Infrastructure, destacó los beneficios ambientales que traerá este proyecto de automatización, subrayando que está alineado con la “ambición” de RATP de proporcionar un transporte descarbonizado, eficiente y cómodo.

Innovación y expansión en la Línea 13

Ludwig también mencionó un “primer mundial” en una implementación anterior para RATP, donde se mejoró un sistema existente sin conductor mientras se extendía la automatización a nuevas secciones de la línea.

La Línea 13, que abarca 24 kilómetros y cuenta con 32 estaciones, transporta a más de medio millón de pasajeros diariamente. RATP tiene planes para introducir nuevos trenes a partir de 2027 antes de poner en marcha el sistema automatizado. Además, el acuerdo incluye una opción para un contrato de mantenimiento que podría extenderse hasta 30 años.