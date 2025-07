LO ÚLTIMO, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar CNI y Microsoft unen fuerzas para mejorar la ciberseguridad pública en España Redacción Más artículos de este autor Por jueves 17 de julio de 2025 , 17:16h





El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Microsoft han firmado un convenio para fortalecer la ciberseguridad en el sector público español. Este acuerdo, suscrito por Esperanza Casteleiro y Paco Salcedo, busca mejorar la preparación técnica ante amenazas digitales mediante la colaboración del Centro Criptológico Nacional (CCN). Se desarrollarán programas de formación, guías técnicas y pruebas piloto para facilitar la adopción segura de servicios en la nube. Además, se potenciará la Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad para mejorar la vigilancia y respuesta ante incidentes. Esta alianza también se alinea con el Programa Europeo de Seguridad de Microsoft, que incorpora inteligencia artificial para proteger las infraestructuras críticas. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a través del Centro Criptológico Nacional (CCN), y Microsoft han formalizado un acuerdo de colaboración que busca fortalecer la ciberseguridad en el sector público español. Este convenio, firmado por la secretaria de Estado y directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo, tiene como objetivo crear un marco de cooperación público-privada para desarrollar actividades conjuntas enfocadas en la protección digital. La alianza se establece en un contexto donde las amenazas cibernéticas son cada vez más frecuentes y sofisticadas. Ambas entidades se comprometen a fomentar un entorno digital más seguro y resiliente, abordando la necesidad de una preparación técnica adecuada ante estos desafíos. Ciberseguridad y formación especializada Entre los principales objetivos del acuerdo se encuentra el diseño de programas formativos dirigidos a profesionales del sector público. Estos programas estarán centrados en áreas críticas como la ciberseguridad, las tecnologías en la nube y el cumplimiento normativo. Microsoft contribuirá al desarrollo de contenidos alineados con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que ya certifica más de 170 servicios de inteligencia artificial y nube ofrecidos por la compañía. Además, se trabajará en la creación y actualización de guías técnicas que faciliten el uso seguro de tecnologías en la nube. Estas guías incorporarán el modelo de seguridad compartida y experiencias internacionales en infraestructura segura. El acuerdo también contempla colaborar en la evolución del Catálogo de Productos y Servicios STIC (CPSTIC), asegurando que las soluciones tecnológicas cumplan con los estándares necesarios para su implementación en administraciones públicas. Fortalecimiento de capacidades operativas La Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad (SOC), encargada de coordinar vigilancia y respuesta ante incidentes cibernéticos, se verá reforzada gracias a este marco colaborativo. Se prevén acciones orientadas a mejorar la vigilancia, alertas tempranas y capacidades de respuesta ante incidentes mediante iniciativas técnicas y el intercambio de conocimientos. El CCN juega un papel crucial como entidad responsable por gestionar ciberincidentes que afecten al sector público, actuando como centro nacional para alertar y responder a ciberataques. Su misión incluye mejorar la ciberseguridad en España mediante respuestas rápidas y eficientes ante amenazas digitales. Nuevas iniciativas para una mayor seguridad Este acuerdo amplía la colaboración entre ambas entidades, que ya trabajan juntas bajo el programa internacional Government Security Program (GSP) y el recientemente lanzado Programa Europeo de Seguridad de Microsoft. Este último pone énfasis en utilizar inteligencia artificial como herramienta clave para abordar necesidades tradicionales en ciberseguridad. A través del Programa Europeo, se intensificará el intercambio de inteligencia sobre amenazas basadas en IA con gobiernos europeos, además de realizar nuevas inversiones para reforzar capacidades resilientes en ciberseguridad. Esto permitirá establecer alianzas estratégicas destinadas a interrumpir ciberataques y desmantelar redes criminales, alineándose así con la misión del CNI-CCN para garantizar la seguridad tecnológica del sector público. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Movilfonia No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.