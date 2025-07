EMPRESAS, OPERADORAS, ACTUALIDAD BT implementa tecnología 5G en evento de SailGP en el Reino Unido Redacción Más artículos de este autor Por miércoles 16 de julio de 2025 , 13:10h





BT Group ha colaborado con SailGP para implementar su tecnología de red slicing 5G en el próximo Grand Prix de vela en el Reino Unido, que se celebrará en Portsmouth del 19 al 20 de julio. Esta será la primera vez que BT despliegue múltiples slices simultáneos en un evento. Como proveedor oficial de tecnología, BT ofrecerá dos slices dedicados para garantizar conectividad en operaciones clave, utilizando la infraestructura SA 5G de su filial EE. La colaboración incluye a Nokia y Ericsson para mejorar la conectividad en los yates y permitir la transmisión de medios en alta definición. Además, se presentará una experiencia inmersiva de AR y VR para los aficionados, destacando cómo el 5G puede optimizar las operaciones de eventos deportivos. BT Group y SailGP: Innovación en el Gran Premio de Navegación del Reino Unido BT Group ha establecido una colaboración con el campeonato mundial de navegación SailGP para implementar su tecnología de slicing de red 5G independiente (SA) durante el próximo Gran Premio de navegación que se celebrará en el Reino Unido. Este evento, que tendrá lugar en Portsmouth los días 19 y 20 de julio, representa la primera vez que el operador despliega múltiples slices simultáneos en un solo acontecimiento. Como proveedor tecnológico oficial del evento, BT ofrecerá dos slices de red dedicados para garantizar la conectividad necesaria en operaciones clave. La infraestructura SA 5G, impulsada por su filial EE, tiene como objetivo asegurar un rendimiento estable de la red ante una demanda elevada de tráfico. Colaboraciones Estratégicas y Experiencias Inmersivas En este contexto, BT se ha asociado con Nokia para proporcionar un slicing de red integral a través de las estaciones de radio que cubren el puerto de Portsmouth. Además, colabora con Ericsson, socio tecnológico global de SailGP, para respaldar casos de uso como la conectividad en tiempo real para voz, telemetría y video a bordo en los 12 yates participantes. También se facilitarán transacciones en puntos de venta y transmisión de medios. Los fotógrafos tendrán la oportunidad de utilizar el sistema de cámaras conectadas de Sony para cargar imágenes en alta resolución en tiempo real mediante la red SA 5G de BT. Asimismo, la producción televisiva aprovechará las herramientas 5G en vivo de Sony para transmitir imágenes en alta definición a 212 países. Nuevas Experiencias Tecnológicas para los Espectadores El evento también presentará una experiencia innovadora en realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR), que ofrecerá a los aficionados una vista inmersiva a bordo, respaldada por radios 5G de baja latencia y alta capacidad co-desarrolladas por BT y Ericsson. Kerry Small, COO de BT Business, destacó que esta implementación demuestra cómo la tecnología SA 5G puede “optimizar las operaciones del evento y acercar a los aficionados a la acción”. Este proyecto se suma a anteriores implementaciones de slicing realizadas por BT, como las llevadas a cabo en el mercado navideño de Belfast el año pasado. Actualmente, BT afirma que la cobertura SA 5G de EE alcanza a más de 30 millones de personas en más de 50 ciudades del Reino Unido. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

