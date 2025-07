LO ÚLTIMO, EMPRESAS, ACTUALIDAD Apple firma acuerdo de $500 millones para imanes de tierras raras en EE. UU Redacción Más artículos de este autor Por miércoles 16 de julio de 2025 , 13:09h





Apple ha firmado un acuerdo de $500 millones con MP Materials, un productor estadounidense de tierras raras, fortaleciendo su cadena de suministro y reafirmando su compromiso de invertir $500 mil millones en EE. UU. en los próximos cuatro años. Este acuerdo permitirá a Apple adquirir imanes de tierras raras fabricados en Texas y desarrollar una línea de reciclaje en California. La colaboración busca mejorar la producción de imanes Neodymium para productos Apple y fomentar la innovación en el procesamiento de materiales. Tim Cook destacó que esta inversión refleja el impulso de la innovación estadounidense. Para más detalles, visita el enlace. Apple ha sellado un acuerdo de 500 millones de dólares con el productor estadounidense de tierras raras MP Materials, fortaleciendo así la cadena de suministro del fabricante de iPhones. Este movimiento también forma parte del compromiso de Apple de invertir 500 mil millones de dólares en el país durante los próximos cuatro años. Según la empresa, MP Materials es el único productor completamente integrado de tierras raras en Estados Unidos. A través de este acuerdo a largo plazo, Apple adquirirá imanes de tierras raras fabricados en las instalaciones de la compañía minera ubicadas en Fort Worth, Texas. Colaboración y reciclaje Ambas compañías están trabajando para establecer una línea de reciclaje de tierras raras en una nueva instalación en California, donde desarrollarán materiales y tecnologías innovadoras para mejorar el rendimiento de los imanes. En la planta texana, Apple y MP Materials planean construir una serie de líneas de fabricación de imanes de Neodimio específicamente para productos Apple, lo que permitirá un aumento significativo en la producción total. Una vez completada, Apple ha indicado que los imanes fabricados en EE. UU. serán distribuidos por todo el país y a nivel global para satisfacer la creciente demanda del material, apoyar nuevos empleos en investigación y desarrollo (I+D) y cultivar un nuevo grupo de talento y experiencia en este campo. Sostenibilidad e innovación La instalación de reciclaje permitirá a MP Materials recibir materiales reciclados provenientes de dispositivos electrónicos usados y desechos post-industriales, que serán reutilizados para productos Apple. Innovación estadounidense

Desde 2020, Apple ha colaborado con MP Materials para probar tecnologías avanzadas de reciclaje que permitan procesar imanes de tierras raras hasta cumplir con sus “exigentes estándares” en cuanto a rendimiento y diseño. Esta inversión se produce tras las críticas del asesor comercial del expresidente Donald Trump, Peter Navarro, quien cuestionó al CEO Tim Cook por no trasladar más producción del iPhone fuera de China. El propio Trump también ha criticado a la compañía por no fabricar iPhones en Estados Unidos. Al comentar sobre el acuerdo con MP Materials, Cook afirmó: “La innovación estadounidense impulsa todo lo que hacemos en Apple y estamos orgullosos de profundizar nuestra inversión en la economía estadounidense.” En febrero pasado, Apple se comprometió a invertir 500 mil millones en Estados Unidos en diversas áreas, incluyendo la expansión de la capacidad de centros de datos y el desarrollo de servidores para inteligencia artificial. La noticia en cifras Descripción Cifra Monto del acuerdo con MP Materials $500 millones Inversión total de Apple en EE.UU. (próximos 4 años) $500 mil millones No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

